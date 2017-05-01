Haber: Aysun Beykoz

Karşılaşma sonrası konuşan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise Balıkesir’in ligin en iyi 3-4 takımından biri olduğunu kaydetti. Zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ifade eden Çapa, şu değerlendirmede bulundu:

"Galip gelmemiz gerekiyordu. Son haftalarda oynadığımız oyundan biraz uzak bir futbol sergiledik. Orta sahada dengeyi sağlayan oyuncumuzun rahatsız olması alışagelmiş oyunumuzu değiştirdi. İlk 15 dakika zorlandık. İlk yarıda daha çok net pozisyon bulduk. Genel anlamda ilk devre istediğimiz gibi geçti. İkinci devre oyunculara inisiyatif almalarını ve rakibin bıraktığı alanları kullanması gerektiğini söyledik. Onlar da bunu iyi yaptı. Penaltıyı atsaydık 3-1 olacaktı bizim adımıza daha rahat bir maç geçecekti. Ondan takımın reaksiyonu göze hoş gelmese de artık futbol değil alınan sonucun önemli olduğu bir döneme geldik. Bundan sonra kalan maçlarımızı alıp play-off’ta yolumuza devam etmek istiyoruz."