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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Yöneticiler alt yapıyı izlediler

    Altınordu Kulüp Başkanı Mehmet Özkan ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı birlikte Boluspor ve Altınordu takımları arasında oynanan alt yapı maçlarını birlikte izlediler.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 13:37
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    Yöneticiler alt yapıyı izlediler

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu Karaçayır Spor Kompleksinde Boluspor ve Altınordu takımlarının arasında oynanan U 17 ve U 19 maçlarını Altınordu Kulüp Başkanı Mehmet Özkan ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı birlikte izlediler. Kulüp başkanlarına iki kulübün alt yapı teknik ekipleri ve yöneticiler eşlik etti. İki kulüp başkanı ilk olarak Boluspor U 17 – Altınordu U 17 maçını birlikte tribünde izlediler. Oynanan U – 17 maçının ardından iki başkan ikinci maç öncesi Bolu Yılmaz Becikoğlu tesislerine girerek aralarında ufak bir görüşme yaptılar. Daha sonra başkanlar Boluspor U – 19 – Altınordu u -19 maçının izlediler. Kik takım arasında oynanan Gelişim Ligi maçlarından sonra başkanlar Boluspor Kulüp binasına gittiler.

    Altınordu’nun hedefinde Bolulu oyuncular var

    Alınan bilgilere göre Boluspor ve Altınordu arasında oynanan alt yapı maçlarını bir tek Altınordu Kulüp başkanı izlemediği öğrenildi.  Öğrenilen bilgilere göre maçı izlemeye gelen Altınordu Scout ekibi sadece takımının maçlardaki performansını izlemeye gelmemiş. Altınordu Scout ekibi aynı zamanda Bolu’da oynanan maçlarda Boluspor alt yapıda forma giyen birkaç oyuncuyu da izlemeye geldikleri öğrenildi.

    Fuat Hoca neden sonradan geldi

    Boluspor ve Altınordu takımları arasında oynanan U  - 19 maçını izleyenler arasında  Boluspor teknik direktör sorumlusu Fuat Çapa’da yer alıyordu. Boluspor U – 1 9 ve Altınordu  U -19 takımları arasında oynanan maçın ilk yarısını Fuat Çapada tribünde  izledi.  Yalnız göze çarpan bir şey vardı. Fuat hoca maçı Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ile birlikte değil teknik ekibi ile birlikte tek başına izlediği gözlerden kaçmadı. Öğrenilen bilgilere göre Fuat Çapa’yı alt yapı maçlarını izlemek için Karaçayır Tesislerine Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı tarafından çağrılması sonu geldiği öğrenildi.  Fuat hoca U -19 maçının il yarısında tribünden ayrıldı. U -19 maçından çıkan  Fuat Çapa Karaçayırda oynanan Boluspor U – 21 – Balıkesir U – 21 maçının bir kaç dakikasını izledi

    Anahtar Kelimeler: Altınordu, Kulüp, Başkanı, Mehmet, Özkan

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