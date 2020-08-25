Yönetim Harıl Harıl...

Haber: Volkan Yılmaz

Cumartesi-pazarı, gecesi-gündüzü olmayan genç yöneticiler kulübü bu zor durumdan kurtarmak için adeta seferberlik etmiş durumdalar. Başkan Abdullah Abat'ın her salı günü yaptığı yönetim kurulu topantısına eli boş gitmek istemeyen idareciler haftanın 7 günü kapı kapı dolaşarak hem reklam topluyorlar, hem de bugüne kadar hiç gidilmemiş kapıları çalıyorlar.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAKLAR

Yıllardır Bolulu esnafın ve Boluspor taraftarıın desteği ile ayakta duran kırmızı beyazlı camia için il dışından da bir çok firmanın kapısını çalan Bolusporlu yöneticiler daha önce kırmızı beyazlı ekibe destek verenleri de ziyaret ediyorlar. Boluspor başkanı Abdullah Abat'ın önderliğinde çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirten Bolusporlu yöneticiler hem maddi hem de manevi olarak kırmızı beyazlı camiaya destek veren Boluspor'a küs bir çok isme ulaşmaya çalışıyorlar.

ELLERİ BOŞ GİTMEK İSTEMİYORLAR

Haftanın her salı günü yapılan toplantı için eli boş gitmek istemeyen Boluspor yönetim kurulu üyeleri 7/24 çalışarak kırmızı beyazlı camiayı hem yeni sezona hazırlarlarken, hem de kurumsallık adına yeni projeleri gruplar halinde somutlaştırmaya çalışıyorlar.