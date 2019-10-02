Yönetim, Osman Hocayla Ziyaretlerde

Haber: Volkan Yılmaz

Başkan Necip Çarıkcı, yöneticiler Hakkı Öztabağ ve Hüseyin Kayalıoğlu ile birlikte teknik direktör Osman Özköylü, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Osman Özköylü, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman'a Boluspor forması hediye etti. Ziyaretin ardından Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han ve İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal'a makamında nezaket ziyareti gerçekleştirildi. Heyet daha sonra Jandarma Alay Komutanı Ömer Ersever'e bir ziyaret gerçekleştirdi.