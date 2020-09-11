Yönetimden bir aylık değerlendirme

Haber: Volkan Yılmaz

Beypiliç Boluspor’un Karaçayır’da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen basın açıklamasında Beypiliç Boluspor Başkan Yardımcısı ve Basın, Tanıtım ve Genel İlişkilerden Sorumlusu Serdar Yıldız; kongreden bugüne geçen yaklaşık 1 aylık süreci idari ve mali açıdan değerlendirerek bilgilendirmede bulundu. Başkan Abdullah Abat’ın yer almadığı toplantıya çok sayıda yönetici katıldı.

“BOLUSPOR’UN ŞEHİR TAKIMI OLDUĞUNU UNUTMADAN HAREKET ETMEYİ PLANLIYORUZ”

Boluspor’un şehir takımı olduğunu unutmadan hareket etmeyi planladıklarını belirten Boluspor Başkan Yardımcısı ve Basın, Tanıtım ve Genel İlişkilerden Sorumlusu Serdar Yıldız “Hummalı bir ayın sonunda bilgilendirme toplantısı yapmak istedik. Yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulumuz göreve başladı. Bu süreçte hızlı son dakika olan bir görevlendirmeydi belki ama burada bu noktada en büyük artımız şehrin dinamiklerin belediye başkanımızın, valimizin, bakan yardımcımızın destekleriyle ve teşvik etmesiyle beraber bir yönetim kurulu listesi oluştu. Bu yönetim kurulu listesi bizim öncelikle hedefimiz geniş kapsayıcı, şehrin bütün kesimlerini dahil eden ve aynı zamanda bütün herkesi de kapsamasını hedeflediğimiz bir yönetim kurulu listesiydi. Boluspor’un şehir takımı olduğunu unutmadan biz hareket etmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla yönetim kurulu listemiz de bu şekilde oluşturuldu. Artık Boluspor’un siyasetin, başka çekişmelerin, çıkarların odağı değil hep beraber bütün şehrin en büyük varlıklarından bir tanesi olduğunu bilerek yönetileceği ve 55.yılında başlangıcı yapılan ve bundan sonra da böyle gitmesini arzu ettiğimiz bir yönetim kurulu listesi şekillendi” dedi.

“ŞEFFAF, HESAP VEREBİLİR VE KURUMSAL BİR YÖNETİM ŞEKLİ OLUŞTURUYORUZ”

İlkesel olarak şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Yıldız “Biz ilkesel olarak şeffaf, hesap verebilir ve kurumsal bir yönetim şekli oluşturuyoruz ve bu şekilde de icraatlara başladık. İlk icraatımız her ay sizlerle bir araya gelip taraftarımıza, şehrin bütün dinamiklerine idari, mali ve futbol şube yönünden bilgilendirmeler yapacağız. Şuan ve geçmiş dönemde yaşanmış mali zorlukların tekrar yaşanmamasını istiyoruz. Bunlar ancak şeffaflıkla olabilir” şeklinde konuştu.

“24-25 MİLYON TL’LİK KISA VADELİ REEL BİR BORÇLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Kongrede açıklanan borcun aksine 24-25 Milyon TL’lik kısa vadeli reel bir borçla karşı karşıya olduklarını belirten Yıldız “Mali yönden genel kurulumuzda onaylanan yaklaşık 26 milyon TL borcumuz, 7 milyon TL alacağımızla 19 milyon TL olarak net borç açıklandı. Bilanço verileri ve reel veriler bazen değişebiliyor. Bizim yönetimimiz şuanda yaklaşık 24-25 Milyon TL’lik kısa vadeli reel bir borçla karşı karşıya. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrin dinamiklerinden başlayan bu bahsettiğimiz birliktelik yönetimle devam etti. Aynı çalışma anlayışıyla çok da ciddi bir destek var. Bu bir ay süresince şuan itibariyle geldiğimiz nokta bilanço verileri ile konuşuyorum 15 milyon TL borç noktasına gelmiş bulunmaktayız. Bu 15 Milyon TL borç noktasına gelirken çok önemli bazı kalemler var bunlardan bahsetmek gerekiyor. İlhami ve Ahmet Beylerin oluşturduğu, hem şehri bir araya getiren hem de nakit olarak kulübe destek sağlayan BStore projemiz oldu biliyorsunuz. BStore projemizden taraftarımızın da desteğiyle yaklaşık 250 Bin TL’lik nakit girdi sağladık. Aynı şekilde futbolcu arkadaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Şuana kadar 1.2 Milyon TL’lik bir indirim sağlamış durumdalar. 3.5 Milyon TL’lik bir Beypiliç rakamı var ve bu çok ciddi bir destek geldi. 50 kişilik yönetim kurulumuz henüz tamamlanmış değil hali hazırda şimdiden 2 Milyon TL kasaya koymuş durumda. Bunlarla alakalı yaklaşık 5 Milyon TL bu arada geçmiş dönem borcu ödendi. Bu 15 Milyona inerken 4 milyon da mevcut kadronun kurulumu ile alakalı bir harcama gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

“7 TANE DAVA BİR AY İÇERİSİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTU”

Geçmiş senelerden bazı davalık dosyalar olduğunu ve bunların 7 tanesinin bir ay içerisinde çözüme kavuştuğunu söyleyen Yıldız “Bunun dışında geçmiş seneden bazı davalık konularımız vardı. Bu noktada yaklaşık 2 Milyon TL’si sadece bu davalık dosyalara ödenerek 7 tane dava bir ay içerisinde çözüme kavuştu. Şuan dün itibariyle transfer tahtamız açılmış durumda ve bütün oyuncularımızın lisanslarını çıkarttık. İnşallah hayırlı bir sezona başlayacağız. Bu işin sonunda en büyük hedefimiz yönetilebilir borç seviyesine gelmiş bir Boluspor olması. İnşallah sportif başarı ama en büyük hedefimiz 10 Milyon TL’nin altında bir borç rakamına ulaşmak” dedi.

“5 TANE HALİ HAZIRDA PROJEMİZ VAR”

Geride kalan bir aylık süreci idari yönden de değerlendiren Yıldız “İdari yönden değerlendirdiğimizde tesisler, saha, altyapı, ticari işletmeler reklam sponsorluk tarafı tamamı gece gündüz çalışıyor. Özellikle 15 davanın 7’sinin çözümü ve transfer tahtasının açılması, Beypiliç Boluspor oluşumu çok çok önemli. İdari yönden değerlendirmenin bir diğer tarafı da şehir takımı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili projelerimiz var. Bu kapsamda ilk başlattığımız proje Boluspor Store ile bütün şehrin en azından sadece maddi destek değil kırmızı beyaz armayı taşıması. Bunu şimdiden şehrimizde görmeye başladık. Sokakta bu armayı görmek insanların tekrardan Boluspor armasını taşımaktan şevk duyması, bu heyecanı yaratmak bizleri mutlu ediyor. İkinci noktada Boluspor TV bizim için çok önemli. Bu gerekli şeffaflık unsuru burada da devam edecek. Hem taraftarımız bütün şehir takımdan haberdar olurken, bizde gerekli açıklamaları devamlı yapıyor olacağız. Yeni bir oluşum. Şimdiden bildiğim kadarıyla yüzde 80 bir büyüme kat etti. Forma seçimimizi taraftara yaptırdık. Hatta şöyle bir talep geldi. Bizim gerekli 4 formamız seçildi ama tamamının taraftar forması olarak satışı istendi. Seçilmeyen formalarımızın da ilerleyen günlerde BStore’da satışı gerçekleştirilecek. Birde sensiz olmaz kombinesi var. Biliyorsunuz pandemi dönemi, zor günlerden geçiyoruz hem ekonomik olarak hem de birliktelik olarak. Bu kapsamda şuan açıklandığı kadarıyla ilk yarı taraftarsız oynanacak. Hem taraftarımızın bize maddi destek vermesi anlamında hem de biz onları beraber hissetmek için bir sensiz olmaz kombinesi başlatıyoruz. Bu kapsamda 100 TL’den birer kombine satılacak ve bunlardan satın alan bütün taraftarlarımızın kartondan fotoğrafları maraton tribünümüzde yer alacak. İkinci yarı itibariyle inşallah maçlar seyircili oynanmaya başlandığı andan itibaren de aynı kombineler geçerli sayılacak. Passoliglere yükleme yapılarak statlara girilebilecek. 5 tane hali hazırda projemiz var. Bunları da günü geldikçe sizlerle paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“ŞUAN İTİBARİYLE KADROMUZ 29 KİŞİDEN OLUŞUYOR”

En son nokta olarak futbol şubede kurumsallaşma çalışmaları kapsamında ilk olarak Barbaros Gözneli ile anlaştıklarını belirten Yıldız “Futbol şubede kurumsallaşma çalışmalarımız kapsamında sadece takımdan önce transferden önce hocadan önce bir sportif direktör ile olması gerektiğine inandık. Çünkü yönetimler değişebiliyor, hocalar değişebiliyor, futbolcular değişebiliyor ama devam eden istikrarlı bir spor aklı olması gerekiyor. Bunu oluşturmak için Barbaros bey ile anlaştık. Bizlere destek veriyor. Onun bu projeye olan inancı bizleri daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu sene bir şampiyonlar ligi hedefi varken gelip burada sıfırdan bir ayağa kalkan kent projesinde beraberiz. Daha sonra Ahmet Taşyürek hocamız ile anlaştık. İstikrar bizim için çok önemli, Ahmet hocamız öğretmen bir hoca, öğretici bir hoca. Hem mali disiplini sağlamak adına hem de içimizden bizim Bolulu kardeşlerimizin kadromuzda yer almasını sağlama adına kültürümüze uygun bir hocamız. Tahmin ediyorum yoktur 48 maç bu ligde aynı takımda çalışmış bir hocamız. İnşallah onunla da güzel bir birliktelik yakaladık. Aynı zamanda çok bilimsel yaklaşan bir hocamız. Bu kapsamda bildiğim kadarıyla bizim ligimizde kimsede olmayan futbolcu takip cihazları takımımıza kazandırıldı. Şuanda biz bütün antrenmanlarda ne kadar efor harcadığını ne kadar mesafe kat ettiğini tamamını bilgisayar ortamında inceliyoruz. Yoruma dayalı değil tamamı bilimsel verilerle inşallah güzel bir sezon geçiririz. Daha sonra da kadromuzu kurmaya başladık. Şuan itibariyle 29 kişiden oluşuyor kadromuz. 29 kişilik kadroda 5 tane altyapımızdan oyuncumuz var. Bu 29 kişilik kadronun 16 milyon TL’lik bütçe hedefinde durmasını öngörüyoruz. Çok şükür şuana kadar da bu hedefteyiz. 16 Milyon çok alt bir bütçe olmasına rağmen yaptığımız transferler yapmış olmak için değil nokta transferler” diyerek sözlerine son verdi.