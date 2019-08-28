Yönetimden çarpıcı açıklama

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1.Ligde mücadele eden ve ilk iki haftada yalnızca bir puan alarak sezona kötü bir başlangıç yapan Boluspor yönetiminden çarpıcı bir açıklama geldi. Birlik ve beraberlik konusuna değinen yönetim isim vermeden bazı vatandaşlara da gönderme yaptı. Kırmızı beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Güzel şehrimizin en büyük değerlerinden biri olan şanlı Bolusporumuzun yeni sezonda başarıyı yakalaması, Bolu halkını, Boluspor’a gönül verenleri gururlandırıp mutlu etmesi için Boluspor Yönetim Kurulu olarak var gücümüzle mesaimizi sürdürüyoruz. Biliyoruz ki; Boluspor bu şehirde yaşayanların ve sevenlerinin takımıdır. Bu bilinçle hareket ediyor, gerektiğinde taşın altına elimizi değil gövdemizi de koyuyoruz. Bizimle beraber taşın altına elini koyanlara, Boluspor’un güçlü bir yapıya kavuşmasını kendine dert edinenlere de kamuoyu önünde teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Sayın Valimizin Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Türker Ateş’e ‘söz’ ile değil, ‘gönül’ ile destek vermesinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’ın kamuoyu önünde yaptığı açıklama da, “Önemli iş yerlerini ziyaret ederek Bolusporumuza destek istiyoruz. Elimizin boş döneceğini düşünmüyorum” demesi, Boluspor çatısı altında bu şehrin birlik ve beraberlik içerisinde olacağının göstergesidir. Sayın Tanju Özcan’ın bu sözleri, Boluspor Yönetim Kurulu olarak bizlere de güç vermiş, şanlı Bolusporumuzun yolunda; Yalnız olmadığımızı, şehrimizi yönetenler, esnafımız, iş adamlarımız ve Boluspor’u sevenler ile birlikte yürüdüğümüzü göstermiştir. Ancak; Boluspor çatısı altında yakalanan bu sinerjiden rahatsız olan bir takım insanların olduğunu maalesef görmekteyiz. Boluspor sevgisini dilinden düşürmeyen bu insanların amacını ve mantığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Hele ki, Boluspor’dan ekmek yemiş, geçmişte Boluspor için mesai harcamış bazı insanların da birlik ve beraberlikten rahatsız olması anlaşılır bir durum değildir. Malum, Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik koşullar tüm kulüpleri etkilediği gibi Bolusporumuzu da zora sokmuş, transfer politikamız da ince eleyip sık dokumamıza neden olmuştur. Boluspor Yönetimi olarak Kulübümüzün geleceğini de gözeterek hareket etmeye devam edeceğiz. Ekonomik koşullarının zorluğuna vakıf olan ve bize büyük destek veren Sayın Valimiz Ahmet Ümit’e, Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Türker Ateş’e, esnaflarımıza, iş insanlarına ve Boluspor sevgisini taşıyanlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin büyüyerek ve güçlenerek devam etmesini diliyoruz.”