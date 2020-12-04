Yönetime istifa çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da seçim krizi devam ediyor. Yeşil - siyahlılarda Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve tribün lideri, Yılmaz Atabarut Spor Tesisi önüne siyah çelenk bırakıp basın açıklamasında bulunarak, mevcut başkan ve yöneticileri istifaya davet etti.

Haber: C.Kutay Aykan

Akhisarspor taraftarlarından Yeşil - Siyah Taraftar Derneği üyeleri, Hendek Tayfa, Son Kale ve Genç Akigolar’ı temsil eden grup tesis önüne '50 yıllık efsane rezil oldu sizinle' ve 'Akhisarspor Akhisarlılarındır' pankartlarını açarak üzerinde 'İstifa' yazılı siyah çelengi giriş kapısına bıraktılar. Tribün lideri Şener Barlık ise, yaptığı açıklamada ''Öncelikle buradan tüm Akhisarlı hemşehrilerimize, ağabeylerimize, kardeşlerimize, büyüklerimize Akigolar olarak selamlarımızı gönderiyoruz. Yeşil - Siyah Taraftarlar Derneği olarak Akigolar adına bugün, geçmişten bugüne gelen, halkın ve belediyemizin takımı olan Akhisarsporumuzun şirketleşmesi, topçu alım satımına giden durumundan dolayı buradayız. Biz Akigolar olarak Akhisarspor’un halkın takımı olmasını istiyoruz. Bu yüzden şehrimizin tüm ileri gelenlerini Akhisarspor’a sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bunun için sadece bizim mücadelemiz yetmiyor. En büyük desteğin onlardan gelmesini istiyoruz. Bugün gördüğünüz gibi Akhisarspor başkalarının eline teslim edilmiş, biz hepimiz birbirimizden kopmuşuz, insanlar küstürülmüş, hiç sponsoru yok, takım tamamen dışlanmış. Bu yüzden bugün burada yapılacak kongre öncesi kesinlikle herkesin olduğu, belediye, devlet kurumlarının desteklediği her kesimin içinde yer aldığı bir kongre olmasını istiyoruz. Tekrar belediye ve halkın takımı olan Akhisarspor’un eski günlerine gelmesini istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz, bütün büyüklerimizden bu konuda bizlere destek vermelerini istiyoruz. Olacak kongrede inşallah bizler de orada olacağız. Buradan bütün Covid-19 hastalarına ve Akhisarlılara da geçmiş olsun diyoruz. Teşekkürler'' ifadelerini kullandı.