Yönetime tepkiler büyüyor

Haber: Gökhan Aksoy

Ligde son dönemlerde kötü günler geçiren Boluspor’un oynadığı Adanaspor maçında taraftarlar Başkan Necip Çarıkcı ve yönetimini “Yönetim İstifa” tezahüratları ile yönetimi protesto etti. İkinci yarının ortasından itibaren tribünde yer alan kırmızı beyazlı taraftarlar slogan ve bestelerle oyunda oynanan kötü oyundan dolayı futbolcuları tepki gösterirken, yönetimi de istifaya çağırdı. Maçın son saniyelerinde Adanaspor bulduğu golle maçı 1 – 0 kazanmasıyla kırmızı beyazlı taraftarlar çılgına döndü. Boluspor, Altay maçının ardından Adanaspor maçını da son saniyede kaybetmesinden dolayı tepkilerini arttırdı. Özellikle Boluspor soyunda odasına yakın olan tribündeki taraftarlar oyunculara tepkisi sert oldu. Boluspor’un iç sahada oynadığı Hatayspor, Afjet Afyonspor maçlarında da taraftarlar yönetime tepki göstererek istifaya davet etmişti.

SOSYAL MEDYADA DA DEVAM ETTİ

Boluspor yönetime stadyumda başlayan tepkiler sosyal medyada da devam etti. bir çok Boluspor taraftarı ve Boluspor taraftar grupları sosyal medya hesaplarından oyunculara ve yönetime tepkilerini gösteren paylaşımlarda bulundu. Taraftarlar ve gruplar hesaplarından Başkan Necip Çarıkcıyı istifaya davet etti. Boluspor kulübü, tribünde başlayan ve sosyal medya hesaplarından da devam eden “ Yönetim İstifa” protestoları karşı sessizliğini sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 12:52