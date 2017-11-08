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08 Kasım 2017 Çarşamba
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    • “Yönetimimle bu konuda kararlıyız”

    TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor’a ocak ayında transfer yasağı gelmişti. Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, ocak ayındaki transfer yasağını kaldırabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belitti.

    08 Kasım 2017 Çarşamba 16:04
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    “Yönetimimle bu konuda kararlıyız”

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Gaziantepspor 'un kulüp başkanı Durmaz, Celal Doğan Tesisleri'nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelerek, herkese destek çağrısında bulundu. Kulübün maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ve transfer yasaklarının bulunduğunu belirten Durmaz,  "Yönetim olarak yaklaşık 40 gündür görevdeyiz. Elimizden gelen her şeyi yaptık ama kulübün maddi anlamda ve transfer engelinden dolayı sıkıntılarını henüz aşamadık. Yoğun biçimde çalışıyoruz. Ocak ayında transfer yasağını kaldırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah devre arasında bu engeli kaldırırız" dedi. Kulübün eski yönetiminin kentle arasında bazı sorunlar olduğuna işaret eden Durmaz açıklamasını "Ben göreve geldiğim günden itibaren esnafı, oda başkanlarını, mülki amirleri ziyaret ettik. Bu çalışma Gaziantep ile Gaziantepspor'u barıştırma projesidir. Tüm arkadaşlarla organize olarak Gaziantep sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldik. Bundan sonraki süreçte ise Gaziantep erkanıyla kulüpte buluşmayı temenni ediyoruz. Bizim amacımız Gaziantep ile Gaziantepspor'u tek yumruk, tek bilek, tek yürek şeklinde bir araya getirmektir. Kendim ve yönetimimle bu konuda kararlıyız." İfadeleriyle sonlandırdı.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, Ekiplerinden, Gaziantepspor’a

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