Yücel İldiz'den özeleştiri



Haber: Erdal Tanrıverdi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel İldiz, milli takım arasından sonra kazandıkları müsabakalarla en son 17 puana ulaştıklarını anımsattı. İldiz, "Buraya da kazanmak için gelmiştik. Ama oyuna çok da istediğimiz gibi başlayamadık. İlk 20-25 dakika rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Ama ondan sonra ilk yarının son 15 dakikasında ve ikinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk. Genellikle rakip alandaydık ama kalemize gelen bir hava topunu yere düşürmemiz bize pahalıya mal oldu" dedi. Oyun anlamında iyi olmalarına rağmen sahadan galip ayrılamadıklarını kaydeden İldiz, "Oyunda bu kadar yüklenip, rakip alanda bu kadar oynayıp, becerikli olamıyorsak, bitirici noktalarda üretemiyorsak demek ki bizde bir hata var. Onu düzeltmemiz lazım. Bizim kendi öz eleştirimizi de yapmamız lazım" diye konuştu.