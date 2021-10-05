TFF 1. Lig’in 8. haftasında Eyüpspor, sahasında karşı karşıya geldiği Manisa Futbol Kulübü’nü 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki güçlü ekibin karşı karşıya geldiğinin altını çizen Zafer Turan, “Geçen sene bir alt ligde büyük başarılara imza atarak gelen iki kulüp bugün bu lige ne adar yakıştığını gösterdi. Hem Manisa hem Eyüp bu ligde var olmasının renk katacağını gösterdi. Manisa’yı kutluyorum. Çok iyi bir müsabaka oynadılar. Onlar da galip gelebilirdi. Bugün şans bizden yanaydı. Oyuncularım ikinci yarı müthiş mücadele ettiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. İyi bir takıma teslim olmadık. Galip gelmesini bildik. İlk yarı istediğimiz oyunu oynadığımızı söyleyemeyiz. Rakip daha çok pozisyona girdi. İkinci yarı maçı lehimize çevirmek için daha çok gayret gösterdik. Bu doğrultuda kazanmayı bildik. İyi oyunu devam ettirip skora yansıtarak yukarılarda kendimize yer edinmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Manisaspor cephesi

Tüfenkoğlu: 3 puan için gelmiştik

Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu, 3-2 mağlup oldukları Eyüpspor maçı ile ilgili, "3 puan için gelmiştik. Oyun planımızı bunun üzerine kurmuştuk" dedi.

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor’a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Mesut Tüfenkoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

3 puan için sahaya çıktıklarını aktaran Tüfenkoğlu, “Bugün 3 puan için gelmiştik. Oyun planımızı onun üzerine kurmuştuk. 19. dakikada yediğimiz golden sonra oyun kontrolünü elimize alarak yerden ayağa paslarla sonuca gitmek istedik. Bundan sonra bulduğumuz 2 golle 2-1 öne geçtik. Oyunun kontrolünü elimizde tuttuğumuz bir pozisyonda kalemizde 2 gol görerek durum 2-2 oldu. Karambol bir pozisyonda 3. golü kalemizde gördük. 3-2 mağlup ayrıldık. İyi bir mücadele oldu. İki takım da canla basla mücadele etti. Bu mücadele sonucunda Eyüpspor takımını tebrik ederim” şeklinde konuştu.