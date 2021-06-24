Yüksel Yıldırım: 6 transfer daha yapacağız

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçen sezon averajla kaçan şampiyonluğun ardından ders çıkardıklarını belirterek, gelecekte oluşturacakları takım ve projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“8 transfer yaptık, 6 transfer daha yapacağız”

Bu seneki transfer politikasını değerlendiren Yüksel Yıldırım, “Geçen sene 30 yaş ortalamasıyla oynadık. Kadrodaki 15 oyuncu ile sözleşmemiz sona erdi. Süper Lig’e çıkmak için sezona başlamıştık. Süper Lig’e çıkınca sözleşmeleri bitecekti. Şimdi hedefimizde genç yaşta olan yeni transferler yapalım dedik. Ağırlıklı olarak 20-26 yaş arası oyunculara bakıyoruz. 8 oyuncu aldık. Bunlardan bir tek Hasan Kılıç 28 yaşında, bir de Brahim Darri 26 yaşında. Yaş ortalamasını 26'nın altına tutmaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de daha çok genç, başarıya aç, kendini ispatlamak isteyen, 90 dakika koşan, maçı bırakmayacak, inatçı olacak futbolcuları almaya çalışıyoruz. Bizim Karadeniz insanı gibi inatçı olacak. Hocamızla da anlaştık. Kendisine ilk söylediğimiz şey; ‘biz geçen sene fazla önde basan, koşan takım olamadık. Hep 1. bölgede, 2. bölgede top çeviren ve kontrollü oynayan bir takımdık. Bu beni ve taraftarımı pek memnun etmiyor. Bu sene onu değiştirmek istiyoruz.’ Hocamıza da ilk şart bu. Bize bu oyunu oynat. Bizim şampiyonluğumuz çok önemli değil. Biz biliyoruz ki Samsunspor bugün olamazsa yarın bir gün şampiyon olarak Süper Lig’e çıkacak. Geleceğin ve şimdinin Samsunspor’unu kuralım, oynatalım hevesi ile bu oyuncuları aldık. Hocam da alınan 8 oyuncudan 7’sinin arkasında duruyor. 1 tanesinde soru işareti var. Kampta göreceğini söyledi. Diğerlerinin hepsine olur verdi. Bu 8 oyuncuya ilave 6 tane daha oyuncu alacağız. Bunları da hocayla istişare yaparak görüşüyoruz. Ya 1 ya da 2. dönem kampında duruma bakacağız, acele etmeyeceğiz. Bir gençleşme operasyonu var. Türk futboluna kazandıracağımız genç futbolcular var. Eskiden Samunspor’un belli isimleri vardı. Bu isimleri Samsunspor’da yapmışlardı. Yine benzer işleri yapma konusunda ilk adımı attık. İnşallah olumlu bir adım olur. Hedefimiz budur. Yenmeye, kendini ispat etmeye aç, şampiyonluk yaşamamış arkadaşları alıp, şampiyonluk yaşatmak sonra da Süper Lig’de bunlarla devam etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Geçen seneden iyi bir ders aldık”

Sütten ağızlarının yandığını vurgulayan Başkan Yıldırım, şunları söyledi:

“Geçen sene iyi bir ders aldık. Ben çok agresif konuştum. Bunları yapmamam gerektiğini gördüm ama konuşmamın da sebebi vardı. Geçen sene Süper Lig’den 3 takım düşmedi. Alttan bizle gelen Bandırmaspor ve Tuzlaspor da zayıftı. Biz de bu sene lig zayıf, Adana Demirspor ve Altay ile birlikte Süper Lig’e çıkarız demiştik. 2’si çıktı, bizim yerimize de Giresunspor çıktı. Bu sene öyle iddialı konuşma yok. Biz iyi bir takım kuruyoruz ve genciz. Göze hoş gelen bir takım olmak istiyoruz. Devre arasına kadar beklediğimiz gibi gidersek devre arasında da duruma göre bakarız ondan sonra bu takım şampiyon olacak diyorsak şampiyon yapacağız. Kafadan şampiyon olacağız diye bir şey söylemek istemiyorum. Bunu taraftarımız bilsin. Bu söylemler ben dâhil herkes de stres oluşturuyor, beklenti yükseliyor. Başarısızlık geldiğinde büyük hüzün oluyor. O inanılmaz kötü bir şey. Lütfen aşırı derecede beklenti yükseltmeyelim. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olacak kadro kuruyoruz. Ama şampiyon olacağız demiyorum. Samsunspor ilk 6’da olacaktır kesin. Gerisi oyuncu ve hocamıza kalacak” ifadelerini kullandı.