Yüksel’den Tekirdağspor kampına sürpriz ziyaret!

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz hafta Bolu Termal Tesisleri’ndeki kampa giden sarı siyahlı ekip, kampın 7. gününde hoş bir sürprizle karşılaştı. Takımı ziyaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel teknik heyet ve sporcularla bir araya geldi. Geceyi takımla birlikte kampta geçiren Başkan Yüksel, sporcularla sohbet ederek çalışmaları izledi. Teknik heyetle takımın genel durumunu ve kamp sürecini değerlendiren Yüksel, tüm sporculara başarılar diledi. Yüksel, ziyarete ilişkin olarak şunları söyledi: “Tekirdağ’ımızın gururu Tekirdağspor’un, Bolu Termal Tesisleri’ndeki kampına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdik. Futbolcularımızın antrenmanlarını izleyerek teknik heyetle, takımımızın genel durumu ve kamp sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Yoğun geçen kampta moral depolayan tüm sporcularımıza başarılar diledik. Sarı Siyahlı ekibimizi, tüm taraftarlarımızla birlikte tarih yazacakları lig için heyecanla bekliyoruz.” Başkan Yüksel’in ziyaretiyle moral bulan ekip, önümüzdeki Salı günü Tekirdağ’a dönecek.