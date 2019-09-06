Yüksel’in hedefi dünya şampiyonluğu

Haber: Birol Ertunç

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Milli Takımı'nın Bolu kampı sürüyor. Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam eden milli takımı, çalışmalarına günde çift antrenman yaparak devam ediyor. Sabah antrenmanında daha çok kuvvet çalışması yapan milli sporcular, akşam antrenmanında ise güreş ağırlıklı çalışma gerçekleştiriyor. Milli Takımın Bolu’daki hazırlıklarında bulunan Yozgatlı Milli Güreşçi Atakan Yüksel, Dünya Şampiyonası'na sayılı günler kaldığını dile getirerek, ‘’İnşallah 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda 67 kiloda ülkemi temsil edeceğim. Hedefimiz takım olarak 6 sıklette olimpiyat vizesi almak. Ayrıca takım olarak dünya şampiyonu olup, ülkemize altın madalyalar getirmek istiyoruz’’ dedi. Yüksel, son Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer aldığını hatırlatarak, ‘’Dünya Şampiyonası'nda da inşallah aynı şekilde hedefim zirvede yer almak. Zirvede yer alıp, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum’’ diye konuştu.