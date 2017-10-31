Haber: Esra ÖZTÜRK

Çetiner Erdoğan 1. Amatör Liginin 2.haftasında Yumrukayaspor ile Geredespor karşı karşıya geldiler.Mücadeleyi Geredespor Oğuzhan (2), Atakan(2), ve Fatih’in golleriyle maçı 5-2 kazandı. Bu galibiyetle Geredespor takımı puanını 6ya çıkardı ve averajla ikinci sırada yükeslirkenYumrukayaspor 3 puanla 4.sırada kaldı. Geredespor haftaya Özel İdare Köroğluspor ile karşılaşacakken Yumrukaya takımı ise Mengen Belediye deplasmanına gidecek. Semih Gürakar’ın ilk düdüğü ile maça Geredespor istekli başladı. maçın ilk dakikalarında Geredespor, rakip kaleye tehlikeli ataklarını hızlandırdı. Maçın 9. Dakikasında Oğuzhan’ın rakip kalede bulduğu pozisyonu gole çevirerek Geredespor takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Yumrukayaspo, beraberliği yakalamak ve farkın açılmaması için rakibe karşı daha dikkatli ve etkili oynamaya başladı. farkı ikiye çıkarmak isteyen Geredespor’un beklediği gol ilk yarının ortalarında geldi. Maçın 29.dakikasında Oğuzhan ceza sahası içinde buluştuğu topu gole çevirerek maçta takımı Gerede’yi 2-0 öne geçirdi. Oğuzhan böylece takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. Farkın ikiye çıkmasının ardından Yumrukaya takımı rakible arasındaki farkı eritmek için rakip kalede ataklarını hızlandırdı. Maçın 34.dakikasında Yumrukayaspor, Naim’in golü ile skoru 2-1e getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayıncadevre arasına 2-1 geredespor üstünlüğü ile girildi. İkinci yarının 50.dakikasında Yumrukayaspor takımının girdiği pozisyonda top üst direkten döndü. Farkı artırıp rahatlamak isteyen Geredspor rakip takımının direncini kırmak için etkili gelmeye başladı. 57.dakikasında Atakan’ın golü ile maçtaki skor 3-1 oldu ve Geredespor takımı farkı ikiye çıkardı. Bu golün ardından rahatlayan Gerede takımında sahneye çıkan Atakan takımını maçta 4-1 öne geçirdi. Bu golle Atakan, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı. Yumrukayaspor takımı 86.dakikada Naim’in golü ile maçta skor’u 4-2ye getir. Naim kendisinin ve takımının iki golünü kaydeden oyuncu oldu.maçın skorunu belirleyen golü Gerede takımından Fatih’ten geldi. Maçın 90.dakikasında Fatih ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. Bu golle Geredspor takımı Yumrukayaspor’u 5—2 yendi.

Stad: Karaçayır Sentetik -1

Hakemler: Semih Güner, Arif Ergün, Mustafa Kaan Güvenç

Yumrukayaspor ilk 11: ** Mutlu, ** Emirhan, ** Adil, ** Aytaç, ** Salih, ** Burak, ** Yahya, *** Naim, ** Hacı Ali, ** Aykut, ** Eyüp

Geredespor ilk 11: ** Metehan, ** Oktay, ** Ahmet, ** Batuhan, ** Muhammet, ** Devrim, Yasin, ** Fatih, **Oğuzhan, ** Metehan, ** Atakan

Goller: 9.dk. – 29.dk.Oğuzhan, 57.dk. – 64.dk. Atakan, 90.dk. Fatih (Geredespor), 34.dk. – 86.dk Naim(Yumrukayaspor)