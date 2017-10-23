Haber: Esra ÖZTÜRK

Amatör Çetiner Erdoğan 1 Li’in ilk hafta karşılaşmasında Özel İdare Spor Kulübü ile Yumrukayaspor karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Naim ve Aykut’un golleriyle Yumrukayaspor 2 – 1 kazandı. Bu galibiyetle Yumrukayaspor lige 3 puanla başlarken, Özel İdare Spor Kulübü takımı ise lige mağlubiyetle başladı. Maçın ilk yarısına Yumrukayaspor takımı rakibe göre daha etkili başladı. Yumrukaya rakip ceza sahsında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Maçın 36.dakikasında Yumrukayalı Naim takım arkadaşının ortasında topu önünde buldu. Pozisyonu iyi değerlendiren Naim topu ağlarla buluşturarak maçta durumu 1-0 a getirdi. İlk yarının geri kalan kısmında takımlar girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca devre arasına Yumrukayaspor’un 1-0 üstünlüğü ile girildi. Farkı arttırmak isteyen Yumurkaya takımı rakip ceza sahasındaki pozisyonlarını sıklaştırıp tehlikeli hale geldi. Yumrukaya’nin ikinci gol çok gecikemeden geldi. Maçın 56.dakikasında Yumrukaya’lı Aykut girdiği pozisyonu gole çevirerek maçta skoru 2-0a getirdi. Kalesinde ikinci golü gören Özel İdare takımı farkı azaltmak adına pozisyonlar üretmeye çalışıyorlar. Özel idare girdiği pozisyonlardan bir türlü yararlanamadı. Özel idarenin istediği gol maçın son dakikalarında geldi. Maçın 89.dakikasında Özel İdare Spor kulübü Sedat ile girdiği pozisyonu gole çevirerek farkı bire indirdi ve skoru 2-1 yaptı. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Yumrukaya takımı 2-1 kazandı.

Saha: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Fikri Alagözoğlu, Arif Ergün, Bayram Öztürk

Özel İdare Spor Kulübü: **Ali,** Umut,** Muhammet Talha, ** Enes Can, *** Sedat, ** Adem, ** Emre, ** Okan, ** Doğukan, ** Nuri, ** Mert Can

Yumrukayaspor:** Mutlu, ** Erman, ** Adil, ** Aytaç, *** Aykut, ** Yahya, ** Kaan, *** Naim, ** İlker, ** Hakan, ** Burak

Goller: 36.dk.Naim, 56.dk.Aykut ( Yumrukayaspor), 89.dk. Sedat (Özel İdare Spor Kulübü)