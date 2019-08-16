Yunus Çufa Turnuvası’nda Heyecan Başladı

Boluspor Kulübü ve Geredespor camiasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Yunus Çufa adına Esentepe Futbol Turnuvası düzenleniyor. Turnuvada ilk maçlar oynandı.

Yunus Çufa Turnuvası’nda Heyecan Başladı

Haber: Esra Perçin

Esentepe Futbol Sahası’nda oynanan ilk hafta maçları ile heyecan önceki gün başladı. Turnuvanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle: 

Ahmetler Köyü:4 Afşar Tarakçı:0

GYM:4 Koçumlar Köyü:0

Göynükören Köyü:1 Samat Köyü:4

Kürkçüler Köyü:0 Yağdaş Köyü:5

Turnuvada önceki gün Aydemir Kahvesi - Koçumlar Gençlik ve Çoğullu Köyü - Çayörengüney Köyü dün ise Çayören Akif Allar-Dereboyu ve Göynükören-Nuhören maçları oynandı. Turnuvada hafta sonu maç programı şöyle:

17 Ağustos Cumartesi

13.30: Eymür-Ahmetler

15.00: Koçumlar-Gerede Kargo

16.30: Salur-Çayören Akif Allar

18.00: Samat-Sofular

18 Ağustos Pazar

13.30: Afşar Tarakçı-Koçumlar Gençlik

15.00: Gerede Yaşam Merkezi-Çoğullu

16.30: Dereboyu-Kürkçüler

18.00: Sofular-Orman İşletme Müdürlüğü

Esra Perçin

Esra Perçin

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