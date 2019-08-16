Yunus Çufa Turnuvası’nda Heyecan Başladı

Haber: Esra Perçin
Esentepe Futbol Sahası’nda oynanan ilk hafta maçları ile heyecan önceki gün başladı. Turnuvanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
Ahmetler Köyü:4 Afşar Tarakçı:0
GYM:4 Koçumlar Köyü:0
Göynükören Köyü:1 Samat Köyü:4
Kürkçüler Köyü:0 Yağdaş Köyü:5
Turnuvada önceki gün Aydemir Kahvesi - Koçumlar Gençlik ve Çoğullu Köyü - Çayörengüney Köyü dün ise Çayören Akif Allar-Dereboyu ve Göynükören-Nuhören maçları oynandı. Turnuvada hafta sonu maç programı şöyle:
17 Ağustos Cumartesi
13.30: Eymür-Ahmetler
15.00: Koçumlar-Gerede Kargo
16.30: Salur-Çayören Akif Allar
18.00: Samat-Sofular
18 Ağustos Pazar
13.30: Afşar Tarakçı-Koçumlar Gençlik
15.00: Gerede Yaşam Merkezi-Çoğullu
16.30: Dereboyu-Kürkçüler
18.00: Sofular-Orman İşletme Müdürlüğü