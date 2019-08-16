Yunus Çufa Turnuvası’nda Heyecan Başladı

Haber: Esra Perçin

Esentepe Futbol Sahası’nda oynanan ilk hafta maçları ile heyecan önceki gün başladı. Turnuvanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Ahmetler Köyü:4 Afşar Tarakçı:0

GYM:4 Koçumlar Köyü:0

Göynükören Köyü:1 Samat Köyü:4

Kürkçüler Köyü:0 Yağdaş Köyü:5

Turnuvada önceki gün Aydemir Kahvesi - Koçumlar Gençlik ve Çoğullu Köyü - Çayörengüney Köyü dün ise Çayören Akif Allar-Dereboyu ve Göynükören-Nuhören maçları oynandı. Turnuvada hafta sonu maç programı şöyle:

17 Ağustos Cumartesi

13.30: Eymür-Ahmetler

15.00: Koçumlar-Gerede Kargo

16.30: Salur-Çayören Akif Allar

18.00: Samat-Sofular

18 Ağustos Pazar

13.30: Afşar Tarakçı-Koçumlar Gençlik

15.00: Gerede Yaşam Merkezi-Çoğullu

16.30: Dereboyu-Kürkçüler

18.00: Sofular-Orman İşletme Müdürlüğü