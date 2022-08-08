Yusuf Efe Mızrak Taekwando’da göğsümüzü kabarttı



Haber: Uğur Balaban

06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwando Türkiye Şampiyonasında Antrenörü Derviş Erdoğan yönetiminde Bolu’ya ikincilik getirerek göğsümüzü kabarttı. +65kg kategorisinde Türkiye ikincilik getiren Yusuf Efe’nin antrenörü Derviş Erdoğan müsabaka sonunda açıklama yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün başarılı antrenörlerinden Derviş Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “06-07 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ankara Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwando Türkiye Şampiyonasında Bolu ili olarak derece yapan sporcumuz Yusuf Efe Mızrak +65kg’da Türkiye ikincisi olmuştur. Gençlik Spor İl Müdürümüz Emrullah Güler'in desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sporcumuz ve değerli Ailelerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’de resmi sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajı ile Yusuf Efe Mızrak ve antrenörlerini kutladı. Yapılan açıklamada” 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde Ankara Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwando Türkiye Şampiyonasında Bolu ili olarak derece yapan sporcumuz Yusuf Efe Mızrak +65kg da Türkiye ikincisi olmuştur. Sporcumuzu ve emeği geçen herkesi tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.