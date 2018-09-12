HABER:Esra Öztürk

Spor Toto 1.Ligin 5.haftasında sahasında Altay’ı konuk edecek olan Boluspor hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma koşusunun ardından core antrenman gerçekleştirildi. Daha sonra pas çalışması ve dar alan oyunu ile devam eden antrenman, yarı sahada oynanan taktik oyun ile sona erdi. Bir süredir rahatsızlığından dolayı takımdan ayrı kalan Yusuf Emre Gültekin tedavisinin sona ermesinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.