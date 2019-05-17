Yusuf Emre Veda Etti

Boluspor da 4 sezon forma giyen ve aylardır izinli olan kaptan Yusuf Emre Gültekin sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Yusuf Emre Veda Etti

Haber: Esra Öztürk

Boluspor'da toplamda 116 maça çıkan Yusuf Emre Gültekin "Kırmızı Beyazlı forma ile 4 yıl boyunca gurla formasını giydiğim,  kaptanlığını yaptığım ikinci evim dediğim Boluspor’dan ayrılık vakti geldi dedi.  Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki bu formayı giydiğim süre boyunca saha içi saha dışında terimin son damlasına kadar savaştım. Bu formayı hiçbir zaman terk etmedim, terk etmek zorunda bırakıldım. Bu süre boyunca çalıştığım hocalarıma, kulüp personeline, takım arkadaşlarıma ve BÜYÜK  BOLUSPOR  taraftarına teşekkür ediyorum Hakkınızı helal edin" dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Allah Şifalar Versin
Allah Şifalar Versin
  1. Spor

banner129