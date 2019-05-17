Yusuf Emre Veda Etti

Haber: Esra Öztürk

Boluspor'da toplamda 116 maça çıkan Yusuf Emre Gültekin "Kırmızı Beyazlı forma ile 4 yıl boyunca gurla formasını giydiğim, kaptanlığını yaptığım ikinci evim dediğim Boluspor’dan ayrılık vakti geldi dedi. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki bu formayı giydiğim süre boyunca saha içi saha dışında terimin son damlasına kadar savaştım. Bu formayı hiçbir zaman terk etmedim, terk etmek zorunda bırakıldım. Bu süre boyunca çalıştığım hocalarıma, kulüp personeline, takım arkadaşlarıma ve BÜYÜK BOLUSPOR taraftarına teşekkür ediyorum Hakkınızı helal edin" dedi.