Yusuf Mert Westerlo’ya

Haber: Volkan Yılmaz

Hücum hattında yaşanan sıkıntılara çözüm arayan Ersun Yanal, Boluspor’a kiralanan genç oyuncusu Yusuf Mert Tunç'u yeniden takıma katmak istiyor. Vedat Muriqi’nin yanında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Mevlüt Erdinç’in yerine Fenerbahçe’de Yusuf Mert Tunç’un geri dönmesi kararı alındı. Sezon başında Boluspor’a kiralanan genç oyuncu devre arasında kampa davet edilecek. Kendisini beğendirirse A takımında kalacak. Bu arada Yusuf Mert’in Berke’nin yanına Westerlo’ya gönderilmesi gündemde.

Kendi İsteğimle Ayrıldım

Yusuf Mert Tunç ise konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Gelişim sürecimde daha çok oynayıp Fenerbahçe’ye hazır bir şekilde dönüp hizmet etmek için sürekli oynamak istediğim bir kulübe gitmek istiyorum. Bu sebeple Boluspor’dan kendi isteğimle ayrıldım. Geleceğimle ilgili kararı önümüzdeki günlerde planlamaya başlayacağız.”

Kulüpten Resmi Açıklama Geldi

Konuyla ilgili olarak Boluspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımız kadrosunda bulunan Yusuf Mert Tunç ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir.

Yusuf Mert Tunç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.