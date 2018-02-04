Haber: Semih Baykal

Boluspor sahasında kaybettiği Ümraniyespor maçının ardından üç puan parolası ile gittiği Gaziantep’ten de eli boş döndü. İki haftada 6 puan bırakan kırmızı beyazlılar play-off potasından da koparak 27.puanla 8.sıraya kadar geriledi. 2-0 mağlubiyetin yanında Boluspor’un ortaya koyduğu futbolda taraftarı mutlu etmedi. Kırmızı beyazlılar sahaya Ümraniyespor maçından farklı olarak orta alanda İshak ve Yusuf Emre Gültekin ikilisi ile ileri uçta Poepon’un yokluğunda Sefa Yılmaz’la çıktı. Boluspor’da oyun kurucu görevini üstlenen Yusuf Emre Gültekin bu maçta da vasatın üstüne çıkamadı. Haftalardır eleştirilerin odak noktası olan genç orta saha oyuncusu 90 dakika sahada kalmasına rağmen oynadığı futbolla taraftarlardan tepki aldı.

GAZİŞEHİR TARAFTARLARI ISLIKLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda yerde yatan rakibinin üstüne topu sertçe atan Yusuf Emre Gültekin Gazişehir Gaziantep taraftarlarından büyük tepki aldı. Karşılaşmanın son 20 dakikasında topu her ayağına aldığında ıslıklanan genç orta saha oynadığı futbolla da futbol otoriteleri tarafından 10 puan üzerinden yalnızca 3 puan alabildi.