Haber: Aysun Beykoz

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer de mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını söyledi. Özer, "İlk yarıya baktığınız zaman çok iyi oynadığınız dönemde iki topumuz direkten döndü, ikinci yarıya da iyi başladık ama maalesef duran toptan gol yedik. Yüzde yüz 4-5 pozisyonumuz vardı, atamadık. Bizim zaten en büyük sıkıntılarımızdan birisi gol vuruşlarının olmayışı." değerlendirmesinde bulundu. Hakemlerin uygulamalarından şikayetçi olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti: "Golden önce hakem arkadaşlarımız 5 dakika oyuncumuzu değiştirmediler, biz oyunu okurken sol taraftan pozisyon vermeye başlamıştık. Tabelanın bozulduğu 5 dakika içinde oyuncuyu değiştirmediler ve o arada gol yedik. Yani 20'ye yakın faul yaptılar, son 10 dakikası oynanmadı. Hakem kardeşlerime şunu söylüyorum, 'lütfen, lütfen maç yönetin' ondan dolayı gerçekten mağdur olduk bugün. Üzgünüz, çok fazla konuşmaya da gerek yok, direkten dönen toplarımız, yüzde yüz gol pozisyonlarımız vardı. Genç kardeşlerime gerçekten çok yazık oldu."