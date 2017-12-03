Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Lig 14. Haftasında Boluspor evinde Adanaspor A.Ş.’yi konuk eti. Kırmızı beyazlılar, ilk yarıda 10 kişi kaldığı karşılaşmadan son dakikada İshak Çakmak’ın penaltı golü ile 1 – 0 galip ayrıldı.

Boluspor karşılaşmanın ilk yarısında baskılı oyunu ile istediğini aldı. İlk yarının son dakikalarına kadar yoğun pres yapan ve top ayağındayken rakip kaleye giden Boluspor bir türlü golü yapamadı. İlk yarının son dakikalarında Arapi’nin kırmızı kartı ise maçın kırılma anı oldu.

İkinci yarıda Boluspor 10 kişi kalmasına rağmen konuk ekipten daha baskılı ve üretken oynadı. Yakaladığı hızlı çıkışlarla rakip kaleye giden Boluspor, yine ceza sahası içinde üretken olamadı ve golü atamadı. Adanaspor’a net fırsat vermeyen Boluspor, 90’ıncı dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen İshak Çakmak takımına galibiyeti getiren golü attı.

Karşılaşmaya maçın hakemi Kutluhan Bilgiç’in kararları damga vurdu. Adanaspor’a birçok pozisyonda kart göstermeyen hakem, Boluspor’un oyununa da etki etti.

İlk 11’ler

Boluspor: Gökhan Değirmenci**, Arapi, Alim Öztürk*, Furkan Şeker*, Umut Meraş*, İshak Çakmak*, Akubueze*, Andre Santos* (Dk. 72 Yusuf Emre Gültekin), Sefa Yılmaz* (Dk. 45 Pedro Franco**), Guido Koçer* (Dk. 87 Özgür İleri), Poepon**

Adanaspor A.Ş: İrfan Can*, Gökhan Süzen, Abdulaziz Solmaz* (Dk. 61 Oğuzhan Aynaoğlu*), Bilal Yener Arıca* (Dk. 78. Sercan Kaya*), Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Da Silva, İgnacio, Koman, Bekir Yılmaz* (Dk. 61 Nelson*), Bahattin Köse*

Sarı Kartlar: Bahattin Köse (Adanaspor Dk. 41), Akubueze (Boluspor Dk. 47), Andre Santos (Boluspor Dk. 52), Furkan Şeker (Boluspor Dk. 56), Poepon (Boluspor Dk. 56), İgnacio (Adanaspor Dk. 56), Bekir Yılmaz (Adanaspor Dk. 58)

Kırmızı Kartlar: Arapi (Boluspor Dk. 43)

Goller: İshak Çakmak (90 + 1)

Maçtan Dakikalar:

Karşılaşma Boluspor’un vuruşları ile başladı.

2’inci dakikada Boluspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Furkan Şeker’in ortasına, Guido istediği vuruşu yapamadı. Top üstten dışarı çıktı.

11’inci dakikada Boluspor’un atağında Santos’un ceza sahası alanının dışından şutunu kaleci İrfan çıkardı, dönen topta Sefa Yılmaz’ın vuruşu ise yandan dışarı çıktı.

21’inci dakikada Boluspor’un atağında sol kanattan gelen ortaya Guido’nun gelişine vuruşu savunmaya çarptıktan sonra üstten dışarı çıktı.

34’üncü dakikada Boluspor’un sol kanattan kullandığı kornerde İshak’ın kafa ile arka direğe indirdiği topa kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

41’inci dakikada Adanaspor’da Bahattin Köse, Arapi’ye yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

43’üncü dakikada Arapi, Bahattin Köse ile girdiği ikili mücadelede rakibini yere düşürdü. Bariz gol şansı gerekçesi ile hakem Kutluhan Bilgiç, Arapi’ye kırmızı kart vererek oyundan attı.

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 1 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

İkinci yarı düdüğü öncesi Sefa Yılmaz kenara gelirken, Pedro Franco oyuna dahil oldu.

İkinci yarı Adanaspor A.Ş.’nin vuruşları ile başladı.

47’inci dakikada Boluspor’da Akubueze rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

52’inci dakikada Andre Santos rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucu sarı kart gördü.

56’ncı dakikada Boluspor’da Poepon ve Furkan Şeker sarı kart gördü.

56’ncı dakikada Adanaspor’da İgnacio sarı kart gördü.

58’inci dakikada Adanaspor’da Bahattin Yılmaz kayarak müdahalesi sonucu sarı kart gördü.

59’uncu dakikada Boluspor’da Alim’in kullandığı serbest vuruş az farkla üstten dışarı çıktı.

61’inci dakikada Adanaspor’da Bekir Yılmaz ve Abdulaziz Solmaz kenara gelirken, Nelson ve Oğuzhan Aynaoğlu oyuna dahil oldu.

66’ncı dakikada Boluspor’un atağında çalımlarla içeri giren Poepon, istediği vuruşu yapamayın top üstten dışarı çıktı.

72’nci dakikada Yusuf Emre Gültekin oyuna dahil olurken, Santos kenara geldi.

75’inci dakikada Boluspor’un sol kanattan atağında içeri atılan ortaya Umut Meraş yavaş bir vuruş yaptı, top kalecide kaldı.

78’inci dakikada Adanaspor’da Bilal Yener oyundan alınırken, Sercan Kaya karşılaşmaya dahil oldu.

86’ncı dakikada Boluspor’un atağında sol kanattan gelen ortada Akubueze’nin uzak köşeye kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

87’nci dakikada Boluspor’da Guido kenara gelirken, Özgür İleri oyuna dahil oldu.

90’ıncı dakikada Boluspor, Adanaspor defansının elle oynaması sonucu penaltı kazandı.

90 + 1’inci dakikada Boluspor’da İshak Çakmak penaltıyı gole çevirdi. Skor 1 – 0.

Maçın son düdüğü ile Boluspor karşılaşmadan 1 – 0 galip ayrıldı.