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    • Yüzme Hakem kursu Bolu’da

    Türkiye Yüzme Federasyonunun Yüzme MHK tarafından BOLU'da 22-25 ŞUBAT 2018 tarihlerinde Yüzme Aday Hakem Kursu açılacaktır.

    05 Şubat 2018 Pazartesi 13:50
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    Yüzme Hakem kursu Bolu’da

    Haber: Esra Öztürk

    Kurs başvuruları Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ ne en geç 22 ŞUBAT 2018 tarihi saat 08.30’ a kadar yapılacaktır. Kursa katılım şartları ve istenen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

    Kursa katılacak kursiyer sayısı 25 kişiden az olduğu takdirde kurs iptal edilecektir.

    Yüzme Aday Hakem Kursuna Katılacaklarda aranan şartlar ve belgeler:

    1.T.C. vatandaşı olmak,

    2.Fotoğraf (2 adet)

    3.En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Diploma fotokopisi)

    4.“18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmamak (yıl itibariyle 1968 doğumlu), (Nüfus cüzdanı fotokopisi)”

    5.Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak,(Bu durumu doktor raporu ile belgelemek)

    6.Ceza kurullarından 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, (GHSİM den ceza yazısı)

    7.Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü bulunmamak. (Sicil kaydı)

    8.Kursa katılacak adaylar. Garanti Bankası Anafartalar Şubesi TR44 0006 2000 7110 0006 298464 no’ lu Türkiye Yüzme Federasyonu hesabına 100 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Makbuza “ ……. ili Yüzme Hakem Kursu” yazdırılacaktır. (Ücret Dekontu)

    NOT: YÜZME BİLME ŞARTI ARANMIYOR

    İRTİBAT: BOLU YÜZME İL TEMSİLCİSİ SADETTİN EVREN : 0 (533) 311 12 64

     BOLU YÜZME İL HAKEMİ TAYFUN TAYŞİ          : 0 (545) 764 00 14

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yüzme, Federasyonunun, Yüzme, MHK

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