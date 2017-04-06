Haber: Esra Öztürk

İlimizi temsilen bu müsabakalara 3 kız 3 erkek sporcu katıldı. Bu müsabakada tek madalya 100 metre sırtüstünde gençlik merkezi spor kulübü adına yarışan Kıvanç Ermiş’ten geldi. 600 sporcu arasından Bolu’muzun gururu Kıvanç Ermiş Türkiye 2.si oldu. Müsabakalar sonrasında gazetemize konuşan sporcunun ailesi şunları söyledi: ”Ermiş ailesi olarak öncelikle oğlumuzun başarıya giden yolunda ailemize karşı her türlü fedakarlıktan kaçınmayan il müdürümüz sayın Şahin Ertem’e Şube Müdürlerimiz Ramazan Demir ve Sadık Öztürk’e ve tüm havuz personeline oğlumuzun büyük başarısında gece gündüz çalışan “Sabahın 06.00’sında havuza gelinecek” diyen antrenörümüz en büyük emeğin sahibi olan en umutsuzluğa düştüğümüzde bize “Tüm zaferler en zor kazanılanlardır” diyerek bizi suya havuza bağlayan Tuğçe Aytugar Arslan’a teşekkür eder, yanımızda bir ekip olarak hepiniz yer aldığınız için ermiş ailesi olarak teşekkür ederiz.”

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.