Haber: Ceylan Beykoz

Bolu'da yapılan yüzme yarışlarında 3 branşta 50 metre serbest 50 metre kurbağalama 1. gelen Ela Suiçmez Bolu il karmasına seçildi.

ELA YÜZME SPORUNDA BOLU İLİMİZİ TEMSİL EDECEK

Bolu Karaköy TOKİ İlk öğretim 3. Sınıf öğrencisi Ela SUİÇMEZ 8 Şubat 2017'den itibaren önce bölgesel ardından Türkiye genelindeki yarışmalara katılıp Bolu ilimizi temsil edecek. Müsabakalardan sonra konuşan küçük sporcunun babası Yücel Suiçmez, "Kızımız Ela'yı yetiştiren öğretmenleri Emine Garipoğlu ve Murat Cambazlar'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.