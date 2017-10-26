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26 Ekim 2017 Perşembe
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    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Boluspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Konya Anadolu Selçukspor’a konuk oldu. Boluspor 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 1 – 0 galip ayrıldı.

    26 Ekim 2017 Perşembe 16:30
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    Yüzümüz kupada güldü

    Haber: Semih BAYKAL

    Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda Konya Anadolu Selçukspor’a konuk oldu. Karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı. Maçın 29’ncu dakikasında Boluspor’da kaleci Sabri Can rakibine ceza sahası dışında yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Boluspor 10 kişi kalmasına rağmen rakip kalede üstünlük kurarak aradığı golü 40’ncı dakikada Furkan Demirle buldu(0-1). Golden sonra ilk yarıda başka önemli poziyon olmadı ve Boluspor devreyi 1-0 üstün kapattı. İknici yarıya etkili başlayan taraf Konya Anadolu Selçukspor etkili başladı. 10 kişi kalan rakibine karşı etkili bir futbol oynayan Selçukspor 16 yaşındaki genç Kaleci Cezihan’ı geçmeyi bir türlü başaramadı. Boluspor karşılaşmayı ilk yarıda Furkan’ın ayağından bulduğu golle 1-0 galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı. Bu galibiyette en büyük pay sahibi Sabri’nin kırmızı kart görmesiyle kaleye geçen 16 yaşındaki Cengizhan’ın ikinci yarıda yapmış olduğu kurtarışları oldu.

    İlk 11’ler

    Boluspor: Sabri Can* (Dk. 29 Kırmızı Kart), Göksu Alhas**, Alim Öztürk***, Diarra***, Özgür İleri***, Andre Santos*** (Kutay Aydın*** Dk. 66), Hakan Özkan (Cengizhan Şarlı*** Dk. 32), Burak Asan***, Furkan Demir, Umut Meraş, Mustafa Durak (İshak Çakmak*** Dk. 78)

    Konya Anadolu Selçukspor: Alp Tutar, Sertan Yiğenoğlu, Mücahit Can Akçay, Onurcan Güler, İbrahim Ak, Ayberk Altan, Alpay Cin, Ali Yaşar, Arif Demir, Ahmet Önay, Alpay Koldaş

    Sarı Kartlar: Göksu Alhas (Boluspor Dk. 45 +1), Alpay Koldaş (Selçukspor Dk. 51), Burak Asan (Boluspor Dk. 58), Arif (Selçukspor Dk. 67), Umut Meraş (Boluspor Dk. 67), İbrahim Aydın (Selçukspor Dk. 89), Ayberk (Selçukspor Dk. 89), Gökhan Öztürk (Selçukspor Dk. 90+2)

    Kırmızı Kartlar: Sabri Can (Boluspor Dk. 29)

    Goller: Furkan Demir ( Boluspor Dk.40)

    Maçtan Dakikalar:

    Karşılaşmanın 12’inci dakikasında Boluspor’un atağında Mustafa Durak’ın sağ kanattan ortasında Umut Meraş’ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

    Karşılaşmanın 18’inci dakikasında Boluspor’un atağında Andre Santos’un içeriye çevirdiği topta Furkan Demir’in şutu yandan az farkla dışarı çıktı.

    Karşılaşmanın 29’uncu dakikasında Konya Anadolu Selçukspor’un atağında, Boluspor kalecisi Sabri gole giden rakibi düşürdüğü gerekçesi ile kırmız kartla oyundan atıldı.

    Karşılaşmanın 32’inci dakikasında Boluspor’da Hakan Özkan kenara gelirken, yerini kaleci Cengizhan Şarlı’ya bıraktı.

    Karşılaşmanın 40’ıncı dakikasında Boluspor’un atağında, sol kanattan Mustafa Durak’ın pasında Furkan Demir rahat pozisyonda 10 kişi kalan takımını 1 – 0 öne geçirdi.

    İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

    Karşılaşmanın 45 + 1’inci dakikasında Boluspor’da Göksu Alhas rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın 51’inci dakikasında Selçukspor’da Alpay rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

    Karşılaşmanın 58’inci dakikasında Boluspor’da Burak Asan rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

    Karşılaşmanın 66’ınco dakikasında Boluspor’da Andre Santos kenara gelirken, Kutay Aydın oyuna dahil oldu.

    Karşılaşmanın 67’inci dakikasında Selçukspor’dan Arif, Boluspor’dan Umut Meraş girdikleri tartışma sonucu sarı kart gördü.

    Karşılaşmanın 78’inci dakikada Boluspor’da Mustafa Durak yerini İshak Çakmak’a bıraktı.

    Karşılaşmanın 89’uncu dakikasında Selçukspor’da Ayberk ve İbrahim sarı kart gördü.

    Hakem karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave etti.

    Karşılaşmanın 90+2’inci dakikasında Selçukspor’da Gökhan Öztürk rakibine yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

    Boluspor karşılaşmayı 1 – 0 kazanarak bir üst tura adını yazdırdı.

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, 4., Tur

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