Zafer Bayramına Özel Turnuva

Haber: Aysun Beykoz

30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası Karaçayır 3000 Kişilik Spor Salonu Fuaye Alanı’nda gerçekleşecek. Turnuva TSF lisansına sahip 2012 ve daha önceki yıllarda doğan sporcuların katılımı ile 4 kategoride 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 1., 2. ve 3.tur maçları 30’unda, 4., 5. ve 6.tur maçları ise 31’inde oynanacak. Turnuva için son kayıt tarihinin 28 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00 olduğu açıklandı. 6 Tur üzerinden İsviçre sistemi ile oynanacak olan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya verilecek.