Zafer Kupası Şampiyonları

30 Ağustos Zafer Kupası Satranç Turnuvası KYK Abant Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşti.4 kategoride gerçekleşen turnuva sonrası dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Zafer Kupası Şampiyonları

Haber: Esra Perçin

Hafta sonunda gerçekleşen turnuvada Açık, 14 Yaş ve Altı, 10 Yaş ve Altı ve 8 Yaş ve Altı kategorilerinde heyecan dolu müsabakalar oynandı. Turnuva ilk 3 sırayı alan sporcular şöyle:

Açık

1.Arda Sözat (Düzce)

2.Canberk Giray (Düzce)

3.Ender Ak (Düzce)

8 Yaş ve Altı

1.Ahmet Kayra Toklu (Düzce)

2.Ela Ceren İyican (Sakarya)

3.Elif Şafak (Bolu)

10 Yaş ve Altı

1.Ömer Faruk Savaş (Düzce)

2.Semih Ekinci (Bolu)

3.Doruk Ege Altınışık (Bolu)

14 Yaş ve Altı

1.Egemen Korkmaz (Düzce)

2.Onur Kaan Demirtaş (Bolu)

3.Hamza Efe Akdemir (Sakarya)

Esra Perçin

Esra Perçin

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