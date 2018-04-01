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    Boluspor ligin 29’ncu haftasında evinde küme düşmeyi garantileyen Gaziantepspor ile karşılaştı. Kırmızı beyazlılar karşılaşmayı 2-0 kazandı.

    31 Mart 2018 Cumartesi 16:45
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    Zayıf rakibini rahat yendi
    Haber: Semih Baykal

    Lige verilen milli arada Fenerbahçe’yi evinde 6-2 yenerek moral bulan Boluspor 29’ncu hafta’da küme düşmeyi garantileyen Gaziantepspor’u ağırladı. Her hafta farklı bir 11’e imza atan Boluspor’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, bu maçta da sahaya farklı bir kadroyla çıktı. Kırmızı Beyazlılarda Poepon ilk 18’de yer almazken, ligin ikinci yarısında takımın ilk 11’inin değişmez isimleri olan Mustafa Durak ve Melih Okutan da maça yedek kulübesinde başlarken, uzun bir aradan sonra Andre Santos ve sakatlıktan çıkan İshak Çakmak ilk 11’de sahaya çıktı.

    DAKİKA 1 GOL 1

    Boluspor maça çok hızlı başladı. Kırmızı beyazlılar, Guido Koçer’in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği pasla buluşan Akabueze’nin güzel vuruşuyla 1-0 öne geçti.

    MERAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI

    İlk golden sonra sahada futbol adına hiçbir şey olmazken Boluspor, 45’nci dakikada Guido Koçer’in ceza sahası ön çizgisinden içeriye gönderdiği pasla buluşan Cengiz Umut Meraş’ın düzgün vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. İlk yarıda başka önemli bir pozisyon olmadı ve kırmızı beyazlılar soyunma odasına 2-0 önde girdi.

    GAZİANTEP İKİNCİ YARIYA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ İLE BAŞLADI

    İkinci yarıya başlamadan önce Gaziantepspor’da Oktay Aydın saha kenarına gelirken yerine Serhan Yılmaz girdi. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya tutuk başladı.

    SEFA YÜZDE KAÇIRDI

    İkinci yarıda da etkisiz bir futbol ortaya koyan Boluspor’da 60’ncı dakikada Guido Koçer’in pasıyla ceza sahası içersinde topla buluşan Sefa Yılmaz’ın şutunu kaleci Musa Emre Yakar kurtardı. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Cengiz Umut Meraş’ın pasıyla buluşan Andre Santos’un vuruşunu yine kaleci kurtardı.

    BOLUSPOR’DA İKİ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

    Kırmızı Beyazlılar da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar 66’ncı dakikada iki oyuncu birden değiştirdi. Boluspor’da Yusuf Emre Gültekin oyundan çıkarken yerine İrfan Başaran girdi. Andre Santos saha kenarına gelirken yerine Mustafa Durak oyuna dahil oldu.

    80’NCİ DAKİKA’DA CANER CAVLUN OYUNA DAHİL OLDU

    Boluspor 80’nci dakikada son oyuncu değişikliğini yaptı. Guido Koçer oyundan çıkarken yerine Caner Cavlun girdi.

    MAÇ SONUCU

    Boluspor, zayıf rakibi Gaziantepspor’u 2-0 yenerek, puanını 47 yaptı.

    Stat: Atatürk                     

    Hakemler: Caner Ak***, Cemal Alpay***, Gökhan Barçın***, Gürel Uzuner***

    İlk 11’ler

    Boluspor: Gökhan Değirmenci***, Renato Arapi**, Mamadou Diarra***, Furkan Şeker***, Cengiz Umut Meraş***, İshak Çakmak***, Yusuf Emre Gültekin*(İrfan Başaran*** Dk 66), Andre Santos**(Mustafa Durak** Dk 66), Akabueze***, Guido Koçer***(Caner Cavlun** Dk 80), Sefa Yılmaz**

    Gaziantepspor: Musa Emre Yakar***, Zeki Sinanoğlu***, Hasan Genç***, Deniz Solmaz***, İlker Günaslan***, Ahmet Olğun**, Oktay Aydın**(Serhan Yılmaz** Dk 46), Erdal Ahmet Özdemir***(Harun Enes Nural** Dk 80), Gökhan Çamur***, Mustafa Bayram Çakır**, Yusuf Erdem**(Mehmet Sait Üzümcü** Dk 64)

    Sarı Kartlar:

    Kırmızı Kartlar:

    Goller:Akakbueze (Boluspor Dk 1), Cengiz Umut Meraş (Boluspor Dk 45)

     

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