Haber: Esra Öztürk

Darıca Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Sadullah Zehir ise, “Bu maç grupta bizim için prestij açısından önemliydi. Beşiktaş maçı ile beraber çıkma şansımızı kaçırmıştık. Oyuncularımıza hafta içerisinde bu maçı iyi bir şekilde oynayıp kulübe yakışır bir müsabaka oynamalarını istedik. Oyuncularımız biraz tutuk başlasalar da ilerleyen dakikalarda dengeyi sağladılar. 75 dakika 10 kişi oynadık. Bu havada bu zor şartlarda 10 kişi oynamak kolay değil. Oyuncularımız ellerinden geleni çok fazlasıyla ortaya koydular. Maçı son dakika attığımız golle 1-1 tamamladık. Takımımız açısından çok önemli bir puandı bu. Darıca Gençlerbirliği olarak gerek yönetimimiz gerek takımımız gerek se seyircilerimiz Ziraat Türkiye Kupasından haz almışlardır. Grubumuz çok güçlüydü başarı ile buradan çıktığımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.