ZEHRA GÖK DÜNYA ŞAMPİYONU



Haber: Gökhan Aksoy

Söz konusu Dünya Şampiyonasına Bolu Belediyespor Muaythai takımı Türkiye ve Avrupa dereceleri olan sporcular Zehra Gök,Aybars Başar,takım antrenörü Emrah Sarıcaerkatıldı.Yaklaşık 40 farklı ülkeden 600 sporcunun katıldığı,oldukça zorlu maçların oynandığı şampiyonada 51 kg Am.Üst Genç Bayanlarda sporcumuz Zehra GÖK; Lübnan,Rusya,Arjantin ve finalde Peru’lu rakiplerini yenerek 2019 W.M.F. Dünya Muay Thai Şampiyonu olup istiklal marşımızı çaldırarak,Ay yıldızlı bayrağımızı Talyand semalarında dalgalandırdı.Bolu Belediyespor takım antrenörü Emrah Sarıcaer’in basına yaptığı açıklamaya göre ‘’Bu zorlu Dünya Şampiyonasındaülkemizi,ilimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde sporcularımla beraber temsil ettik.Sonuç olarakta Dünya Şampiyonluğunu ülkemize ve ilimize getirdik.Bu başarıda sporcularımızın ailelerinin maddi ve manevi desteği de oldukça büyük.Çok mutluyuz ve gururluyuz.Önümüzde hazırlanmamız gereken önemli maçlar var ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Böylesine önemli bir Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil eden sporcularımı tebrik eder,başarılar dilerim’’dedi.