HABER:Gökhan Aksoy

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda olağan genel kurul gerçekleştirildi. Geride kalan 6 yılda başkanlık görevini yürüten Zekeriya Gökmen yeniden başkanlığa seçildi. Gökmen’in yönetim kurulu ise şu şekilde oluştu. Genel Sekreter Ayhan Ceyhan, yönetim kurulu üyeleri Cemalettin Metin, E.Cahit Çokşirin, Erhan Beykoz, Hasan Aksay, Mithat Ay, Uğur Doğan ve Rıza Kiniş.

Yeniden başkanlığa seçilen Zekeriya Gökmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teşekkür ederken, “Bu gün altı yıldır Başkanlığını yaptığım BOLU Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun Olağan Genel Kurul toplantısını yaptık. Toplantımıza iştirak eden Bolu Milletvekillerimiz Sayın Arzu Aydın'a, Tanju Özcan'a, Bolu Belediye Başkan Yardımcım İhsan Ağcan'a, AK Parti İl Başkanım Nurettin Doğanay'a, CHP Merkez İlçe Başkanım Ersan Tüŕkoğlu'na, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcım Hakkı Karabacakoğluna, Sakarya ASKF Başkanı ve TASKK Yönetim Kurulu üyem Yaşar ZIMBA'ya, TÜFAD Başkanım İrfan Ulusan'a, İl Hakem Kurulu Başkanım Ramazan Musluk'a, TFFHGD Başkanım Arif Ergin"e, Saha Komiserleri Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri Zeki Gören'e, BurçinYetiş'e,Divan Kurulu üyelerimiz NaciParlak'a, İlhan Özdemir 'e, Erhan Karaçam'a, Amatör Kulüplerimizin değerli Başkanlarına, Yöneticilerine ve Delegelerine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.