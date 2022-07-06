Zeki Çelik Roma forması giyeceği için mutlu

Çelik, sabah saatlerinde sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzaladıktan sonra kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki sağ bek, "Roma her zaman çok büyük bir şehir. Roma’nın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum." dedi. Roma'nın kendisine olan ilgisinin, buraya gelmesini kolaylaştırdığını ifade eden Çelik, "Ben de bu kulüpte oynamayı istedim." diye konuştu.

Çelik, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. "Hocayla çalışmayı çok istedim. Çünkü o da beni çok istedi. Buraya geldiğim için gerçekten çok şanslıyım. Antrenmanlarını, çalışma stilini çok merak ediyorum ve çalışmak için can atıyorum."

Güzel bir tatil dönemi geçirdiğini şimdi fiziki olarak gayet hazır olduğunu aktaran milli futbolcu, "Gelecek sezon için hedeflerim yüksek. Roma ile beraber çok iyi şeyler başarmak istiyorum." dedi. Çelik, maç izlemeyi sevdiğini, Roma’nın da daha önce pek çok karşılaşmasını izlediğini anlattı.

Çelik, bireysel bazda hedefinin her zaman oynamak ve takıma katkı sağlamak olarak açıkladı.

"Her zaman hep savaşan, takım için her şeyi veren, arkadaşları için uğraşan bir Zeki Çelik görebilirsiniz. Roma taraftarlarından pek çok mesaj aldım, internet ortamında sosyal medyada. Ne kadar coşkulu bir taraftar olduğunu biliyorum. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar için çok güzel bir sezon olacak" ifadelerini kullandı.