Zeki Çelik, Roma ile anlaştı

Fransa'da Lille forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik, transfer görüşmeleri için İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

Zeki Çelik, Roma ile anlaştı

Haber: Ceylan Beykoz

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik transfer görüşmeleri yapmak için Roma'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kulübün bir süredir yakından ilgilendiği, Fransa'nın Lille takımında top koşturan Zeki Çelik, bugün İstanbul'dan başkent Roma'daki Fiumicino Havalimanı'na iniş yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun, bugün ve yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Çelik'e gelişine, İtalyan basını geniş ilgi gösterdi. İtalyan spor basınında çıkan haberlerde Roma'nın, milli futbolcunun transferi için Fransız takımına 7 milyon avro ödeyeceği ifade edildi.

Çelik, 2018'de transfer olduğu Lille’de bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu ve bir de Fransa Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

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