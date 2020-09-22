Zemindeki bozulma büyük şaşkınlık yaşadı

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1938 yılında açılan 16 bin 95 kişilik 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu, 1975 ve 1988 yıllarında yapılan tadilatlarla bugünkü halini aldı. Türkiye’nin en düzgün zeminine sahip stadyumlarından birisi olan gösterilen stat, yeni stadın bitme arifesinde, ilgisizlikten bu sezon iyice bozuldu. Geçen seneye kadar maçlarda zemin nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamayan takımlar, bu sene önemli bölümü solan çimin kalitesizliği nedeniyle ciddi performans düşüklüğü yaşıyor.Dün TFF 1.Lig’in 2.haftasında evinde Boluspor’u ağırlayan ve 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, stadyumun zemin ve çiminin kalitesizliği nedeniyle olumsuzluk yaşadı. Taraftarlar ve spor camiası da köşe yazılarıyla sosyal medyada stadyumun çim ve zemin kalitesizliğine eleştirilerde bulundu.

Öte yandan UEFA standartlarında yapılan 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu’nun ne zaman faaliyete gireceği belirsizliğini korurken taraftarlar da biran önce yeni stadın açılmasını bekliyor.