Ziraat Türkiye Kupası’nda 20 takım daha tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı devam ediyor. Dün başlayan bu turda bugün 20 mücadele tamamlanırken, rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 3. turda yarın 6 karşılaşma oynanacak.

Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Vanspor FK: 2 - 23 Elazığ FK: 3

Kırklarelispor: 2 - 52 Orduspor FK: 0

Uşak Spor: 4 - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2

Altınordu: 5 - Sapanca Gençlikspor: 0

Şanlıurfaspor: 3 - Karaman FK: 0

Bucaspor 1928: 3 - Artvin Hopaspor: 0

Balıkesirspor: 0 - Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 1

Nazilli Belediyespor: 2 - Arnavutköy Belediyesi: 1

Göztepe: 2 - Karaköprü Belediyespor: 0

Adanaspor: 1 - Orduspor 1967: 0

Denizlispor: 2 - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1

Çorum FK: 2 - Esenler Erokspor: 2 (3-4 pen.)

Ankara Keçiörengücü: 4 - Diyarbekirspor: 1

Kırşehir Futbol: 1 - İskenderunspor: 0

24Erzincanspor: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1

Etimesgut Belediyespor: 2 - 68 Aksaray Belediyespor: 0

Boluspor: 1 - Fethiyespor: 0

Samsunspor: 3 - Muş 1984 Muşspor: 0

Hatayspor: 0 - Düzcespor: 2

Galatasaray: 7 - GMG Kastamonuspor: 0