Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto Süper Lig’in arka bahçesi olarak lanse edilen TFF 1. Lig’de şampiyonluk ve play-off heyecanı her geçen hafta daha da artıyor. İlk iki yolunda şuan için ligde Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Giresunspor, Eskişehirspor ve Göztepe savaşırken, Ümraniyespor, Balıkesirspor ve Boluspor da sezonu ilk 6 içerisinde bitirip en azından play-off oynamayı amaçlıyor. Balıkesirspor ve Ümraniyespor’un bir maç eksiği olduğu ligde kıyasıya mücadelenin yaşanacağı son 10 haftada ayakta kalan üç takım Süper Lig’e yükselecek.

YENİ MALATYASPOR (47 PUAN):

Manisaspor (D), Elazığspor, Ümraniyespor (D), Eskişehirspor, Giresunspor (D), Göztepe, Bandırmaspor (D), Adana Demirspor (D), Boluspor, Sivasspor (D)

SİVASSPOR (43 PUAN):

Şanlıurfaspor (D), Manisaspor, Elazığspor (D), Ümraniyespor, Eskişehirspor (D), Giresunspor, Göztepe (D), Bandırmaspor, Adana Demirspor (D), Yeni Malatyaspor

GİRESUNSPOR (40 PUAN):

Boluspor (D), Göztepe (D), Bandırmaspor, Adana Demirspor (D), Yeni Malatyaspor, Sivasspor (D), Mersin İdmanyurdu, Samsunspor (D), Denizlispor, Gaziantep Büyükşehirspor(D)

GÖZTEPE(40 PUAN):

Eskişehirspor (D), Giresunspor, Boluspor (D), Bandırmaspor (D), Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor (D), Sivasspor, Mersin İdmanyurdu (D), Samsunspor, Denizlispor (D)

ESKİŞEHİRSPOR (39 PUAN):

Göztepe, Bandırmaspor (D), Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor (D), Sivasspor, Mersin İdmanyurdu (D), Samsunspor, Denizlispor (D), Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Altınordu (D)

ÜMRANİYESPOR (36 PUAN):

Bandırmaspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor (D), Yeni Malatyaspor, Sivasspor (D), Mersin İdmanyurdu, Samsunspor (D), Denizlispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (D), Altınordu, Balıkesirspor (D)

BALIKESİRSPOR (33 PUAN):

Mersin İdmanyurdu, Ümraniyespor (D), Samsunspor (D), Denizlispor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (D), Altınordu, Boluspor, Şanlıurfaspor (D), Manisaspor, Elazığspor (D), Ümraniyespor

BOLUSPOR (32 PUAN):

Giresunspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (D), Göztepe, Altınordu (D), Bandırmaspor, Balıkesirspor (D), Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Yeni Malatya (D), Manisaspor