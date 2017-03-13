Boluspor’un gol ayağı Rydell Peopen Denizlispor’un 2-1 üstünlüğüne 51.dakikada cevap verdi. Peopen Denizlispor karşısında 2-2 beraberliği sağlayan golü kaydetse de mağlubiyeti önleyemedi.

TFF 1.Lig’in gol krallığı zirvesinde yer alan Rydell Peopen 24.haftada da golünü atarak gol sayısını 15’e çıkardı. Rydell 15.golünü kaydederek gol krallığı yarışında bugünün sonuçlarına göre zirvede kaldığı yerden liderliğe devam etti.