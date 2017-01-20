banner128

banner101

20 Ocak 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Zirvede kırmızı-beyaz tango

    Boluspor TFF 1. ligin 18. Haftasında yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz zirve mücadelesinden kopmak istemiyor.

    20 Ocak 2017 Cuma 11:46
    Bu haber 77 kez okundu
    Zirvede kırmızı-beyaz tango

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da sakatlığı süren Anco Jansen ve Santos'un durumları maç saatinde belli olacak. Rakip takımda Hakan Arslan kırmızı kart cezalısı. Boluspor'da hedef deplasmanda 3 puan alarak altındaki takımlarla puan farkını açmak. Maç öncesinde Boluspor'un 6 yeni transferinden hangilerinin sahada olacağı da merak ediliyor. Diğer yandan Boluspor'dan Sivasspor'a transfer olan Emre Kılınç'ın sahada olup olmayacağı da merak konusu.

    Mücadele TRT Spor'da!..

    TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan zorlu maç öncesinde Boluspor 26 puanla 5.durumda bulunurken Sivasspor ise 29 puan ile 4.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz dün Sivas'a giderek maç saatini beklemeye başladı.

    Sivassporlu tribünler cezalı

    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda; 24.12.2016 tarihinde oynanan Sivasspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, Sivasspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Bloğa giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının Boluspor maçında bloke edilmesi suretiyle stadyuma girişlerinin engellenmesine karar verildiği için bu taraftarlar statta olmayacak.

    Poepon ve Burhan'a dikkat

    Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geride kalan 17 haftada Poepon 11 gol atarak Boluspor'u sırtladı. Rakip takımda ise gol yollarında ön plana çıkan bir isim olarak 8 gollü Burhan Eşer görünüyor. Diğer yandan tecrübeli golcü Gekas ta dikkat edilmesi gereken bir diğer isim.

    Dış saha karnesi iyi

    Boluspor'un zorlu maç öncesi dış saha karnesi oldukça parlak. Boluspor dış sahada oynadığı maçlarda bu maça kadar 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplam 11 puan toplamayı başardı. Temsilcimiz dış sahadaki yenilgilerini Göztepe, Şanlıurfa ve Bandırmaspor'dan aldı. Sivasspor'un iç saha karnesi de çok iyi. Sivasspor şu ana kadar oynadığı 8 iç saha maçının 5 ini kazanmayı başardı. 2 maçı berabelikle tamamlayan ev sahibi takım sadece 1 kez kaybetti.

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, TFF, 1., Ligin, 18.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADIN CİNAYETLERİ ARTIK DURSUN
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Dünden Bugüne
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yerli malı yurdun malı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR NEYİNİZ NOKSAN?
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “Umut Işığı”Derneğinden” PROJE” …
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ Dokunulmazlık
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nafile çabalar
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir ARKADAŞ SEÇİMİMİZ…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129