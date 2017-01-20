Haber: Erdal Tanrıverdi

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da sakatlığı süren Anco Jansen ve Santos'un durumları maç saatinde belli olacak. Rakip takımda Hakan Arslan kırmızı kart cezalısı. Boluspor'da hedef deplasmanda 3 puan alarak altındaki takımlarla puan farkını açmak. Maç öncesinde Boluspor'un 6 yeni transferinden hangilerinin sahada olacağı da merak ediliyor. Diğer yandan Boluspor'dan Sivasspor'a transfer olan Emre Kılınç'ın sahada olup olmayacağı da merak konusu.

Mücadele TRT Spor'da!..

TRT Spor'dan naklen yayınlanacak olan zorlu maç öncesinde Boluspor 26 puanla 5.durumda bulunurken Sivasspor ise 29 puan ile 4.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz dün Sivas'a giderek maç saatini beklemeye başladı.

Sivassporlu tribünler cezalı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda; 24.12.2016 tarihinde oynanan Sivasspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, Sivasspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Bloğa giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının Boluspor maçında bloke edilmesi suretiyle stadyuma girişlerinin engellenmesine karar verildiği için bu taraftarlar statta olmayacak.

Poepon ve Burhan'a dikkat

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geride kalan 17 haftada Poepon 11 gol atarak Boluspor'u sırtladı. Rakip takımda ise gol yollarında ön plana çıkan bir isim olarak 8 gollü Burhan Eşer görünüyor. Diğer yandan tecrübeli golcü Gekas ta dikkat edilmesi gereken bir diğer isim.

Dış saha karnesi iyi

Boluspor'un zorlu maç öncesi dış saha karnesi oldukça parlak. Boluspor dış sahada oynadığı maçlarda bu maça kadar 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak toplam 11 puan toplamayı başardı. Temsilcimiz dış sahadaki yenilgilerini Göztepe, Şanlıurfa ve Bandırmaspor'dan aldı. Sivasspor'un iç saha karnesi de çok iyi. Sivasspor şu ana kadar oynadığı 8 iç saha maçının 5 ini kazanmayı başardı. 2 maçı berabelikle tamamlayan ev sahibi takım sadece 1 kez kaybetti.