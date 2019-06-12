Zirvede O Takımlar Var?

Haber: Birol Ertunç
İlk hafta maçları sonunda A Grubu’nda Devecilerspor, B Grubu’nda Çavuşlarspor, C Grubu’nda Çitlerspor ve D Grubu’nda ise Sorkunspor takımları 3 puanla ve averajla zirveye oturdu. Turnuvada ilk hafta sonunda gol yemeyen 3 takım kaldı. Bu takımlar Çalköyspor, Çavuşlarspor ve Sorkunspor olarak ortaya çıktı. İlk haftada en fazla gol bulan takım ise (9) Çavuşlarspor oldu. İlk haftayı (BAY) geçen takım 7 takımlı D Grubu’ndaki Göbülerspor olarak istatistiklerdeki yerini aldı. Turnuvada 2.haftanın programı ise şu şekilde:
14 Haziran Cuma
16.30: Ortaköyspor-Çalköyspor
18.00: Yukarısayıkspor-Müftülük
15 Haziran Cumartesi
12.00: Göbülerspor-Kılıçlarspor
13.30: Kadılarspor-Doğancılar Gençlikspor
15.00: Kurucaköyspor-Sorkunspor
16.30: Doğancılarspor-Adakınıkspor
18.00: Aşağıdüğerspor-Sülelerspor
16 Haziran Pazar
12.00: Efsane Çavuşlarspor-Devecilerspor
13.30: Çetikörenspor-Yukarıdüğerspor
15.00: Bünüşspor-Çavuşlarspor
16.30: Çitlerspor-Ömerpaşalarspor
18.00: Kargıbayramlarspor-Seyit Alilerspor