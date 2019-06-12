Zirvede O Takımlar Var?

Haber: Birol Ertunç

İlk hafta maçları sonunda A Grubu’nda Devecilerspor, B Grubu’nda Çavuşlarspor, C Grubu’nda Çitlerspor ve D Grubu’nda ise Sorkunspor takımları 3 puanla ve averajla zirveye oturdu. Turnuvada ilk hafta sonunda gol yemeyen 3 takım kaldı. Bu takımlar Çalköyspor, Çavuşlarspor ve Sorkunspor olarak ortaya çıktı. İlk haftada en fazla gol bulan takım ise (9) Çavuşlarspor oldu. İlk haftayı (BAY) geçen takım 7 takımlı D Grubu’ndaki Göbülerspor olarak istatistiklerdeki yerini aldı. Turnuvada 2.haftanın programı ise şu şekilde:

14 Haziran Cuma

16.30: Ortaköyspor-Çalköyspor

18.00: Yukarısayıkspor-Müftülük

15 Haziran Cumartesi

12.00: Göbülerspor-Kılıçlarspor

13.30: Kadılarspor-Doğancılar Gençlikspor

15.00: Kurucaköyspor-Sorkunspor

16.30: Doğancılarspor-Adakınıkspor

18.00: Aşağıdüğerspor-Sülelerspor

16 Haziran Pazar

12.00: Efsane Çavuşlarspor-Devecilerspor

13.30: Çetikörenspor-Yukarıdüğerspor

15.00: Bünüşspor-Çavuşlarspor

16.30: Çitlerspor-Ömerpaşalarspor

18.00: Kargıbayramlarspor-Seyit Alilerspor