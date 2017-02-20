Haber: Erdal Tanrıverdi

Ümraniyespor maçının 6.dakikasında Kadir Bekmezci’nin şık ara pasında, Peopen kalenin çaprazından sert vuruş yaparak golü kaydetti. Maçın bitimine dakikalar kala Peopen’in kaçırdığı golde Fuat Çapa çok sinirlendi. Rydell Peopen gol krallığı yarışında bugün alınan sonuçlar sonunda gol krallığı zirvesinde yerini aldı. Rydell Peopen toplamda 13 gol atarak kendi rekorunu kırdı. 2009-2010 sezonunda Hollanda takımlarından Sparta Rotterdam’da forma giyen Rydell Peopen bir sezonda 12 gol atarak rekorunu belirlemişti. 12 gollük rekorunu 2016-2017 sezonunun 21.haftasında 13 gole çıkarttı.