Zonguldak Kömürspor’un Bolu kampı başlıyor

Haber: Uğur Balaban

Bolu’da gerçekleştirilecek olan kampta Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, 4 hazırlık maçı planladığını söyledi. Demir 4, 8, 10 ve 12 Ağustos tarihlerinde olmak üzere 4 hazırlık maçı oynayacaklarını, ancak rakiplerin henüz kesin olmadığını ifade etti.

Ayrıca iç transferi tamamlayan Kırmızı-lacivertli ekipte transfer komitesi Bolu kampına yeni transferleri yetiştirme adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Yapılacak olan transferin ardından Teknik Direktör Şenol Demir, Bolu kampında kafasındaki oyun planlamasını hazırlık maçlarında yapacağı çalışma ile deneyecek.

Bolu kampının ardından ise Zongudak Kömürspor, yüzde 80 lige hazır halde dönmesi beklenirken, Teknik Direktör Şenol Demir'inde ilk 11'i belirlemesi bekleniyor.