Zonguldakspor Bolu’da hazırlanıyor

Haber: Aysun Beykoz

2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldakspor1’er günlük iznin ardından hafta sonu İnegölspor ile deplasmandaoynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Bolu’da ikinci defa kampa girdi. Zonguldakspor yönetim kurulu üyesi Şükrü Öztürk idmanları Bolu’da yapılacağını belirterek teknik heyet ve futbolculara Corona Virüs testi uygulandıktan sonra direkt olarak Bolu’dan İnegöl’e maç için geçeceklerini söyledi.

Zonguldakspor yönetim kurulu üyesi Şükrü Öztürk yaptığı açıklamasında “Corona Virüs salgını süreci sonunda da biraz daha geç olsa da çalışmalarımıza Kızılcahamam patalya Otel’de çalışmalara başladık. Buradan da Bolu’ya geçtik. Transfer çalışmaları ile Hakan Hürfikir ilgileniyor. Hala transfer çalışmaları devam ediyor. Hafta içi katılacak oyuncular var. Tabi bunlar imkân meselesi. İmkanlarımız kısıtlı ama yine Zonguldak şehrine layık çalışır bir takım oluşturmak için çabalıyoruz. Emre Kara tekrar takıma geri döndü. Diğer oyuncular var. Kaptanımız kaleci Sinan devam ediyor. Bildiğiniz oyuncular da var. Buradan dışarıya denenmeye gelen oyuncular da var. Ama hafta içi gelecek tamamlayıcı oyuncular da olarak inşallah daha tecrübeli. İnşallah biz İnegöl‘de iyi bir başlangıç yaparız daha sonra da hafta içi kendi içimizde zaten hafta sonu da kendi evimizde Niğdespor’la karşılaşacağız. İnşallah sakatsız, kazası, belasız iyi bir sezon olur. Sağlıklı bir lig diliyoruz. Maçtan 48 saat öncesi Corona Virüs testlerini yaptırmak zorundalar. Buradaki kamp sürecimiz bitti. Maç haftasına girdiğimiz için Bolu’da kampa devam edeceğiz. Ankara’da futbolcularımızın sağlık kontrolleri de yapılacak. Orada bir hastane ile anlaşıldı. Sonrasında da Corona Virüs testlerimizi yaptırıp Cumartesi günü sabah kahvaltısından sonra İnegöl’e seyahat edeceğiz. İnşallah sezona iyi başlangıç yaparız” dedi.