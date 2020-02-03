Zonguldakspor, Boluspor'dan Mustafa'yı renklerine bağladı

Haber: N.Halid Altundal

2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldakspor transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe patentli Erzurumspor'dan 20 yaşındaki sol bek Abdulcebrail Akbulut'un ardından Boluspor'un genç yeteneği orta saha oyuncusu Mustafa Çınar'ı da renklerine bağladı.

Kırmızı Lacivertli takım son olarak son olarak Boluspor forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çınar'ı transfer etti. Genç oyuncu Çınar, kente gelerek resmi sözleşmesi imzaladı. Kocasinanspor altyapısında yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çınar sırasıyla Damlaspor, Sarıyer, Kasımpaşa A.Ş, İstanbulspor A.Ş, Yeşilköy ve son olarak Boluspor kadrosunda yer aldı.

Mustafa Çınar Bölgesel Amatör Ligde 12, TFF 1.Ligde 1 maçı bulunurken, U-16, U17 ve U-19 alt yaş kategorilerinde 3 golü bulunuyor. Genç yetenek bundan sonra Zonguldakspor'un başarısı için mücadele edecek.