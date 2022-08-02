Zonguldakspor yeni transferleri Bolu kampına katıldı

Zonguldak Kömürspor’un yeni transferleri Hacı Ömer Doğru, Oğuzhan Yazıcı ve Hakan Yağmurkaya'yı Bolu kampına dahil etti.

Zonguldakspor yeni transferleri Bolu kampına katıldı

Haber: Uğur Balaban

Zonguldak Kömürspor, 1922 Konyaspor'dan 25 yaşındaki golcü oyuncu Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor'un 30 yaşındaki stoperi Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor'un sağ kanat oyuncusu 32 yaşındaki Hakan Yağmurkaya'yı transfer etti.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, 1922 Konyaspor'dan Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor'dan Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor'dan Hakan Yağmurkaya'yı renklerine bağladığını açıkladı. Yeni transferler Zonguldak Kömürspor'un Bolu kampına dahil oldu.

Zonguldak Kömürspor yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 4 Ağustos Perşembe günü Çankaya FK ile Bolu’da ilk hazırlık maçını oynayacak.

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