Zonguldakspor’un son gün alamadığı futbolcu kim?

Haber: N.Halid Altundal

Zonguldakspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Zonguldakspor A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir ile birlikte imkanları ölçüsünde yaptıkları transferlerin yanı sıra transferin transferin son gününde özellikle bir futbolcuyu renklerine bağlamak istedi.

“MUTLU GÜLER’İ ÇOK ALMAK İSTEDİM, ALAMADIK”

Teknik Direktör Mustafa Dalcı, Spor Kritik programında yaptığı açıklamasında “Transferin son günü olan 5 Ekim’de Boluspor’un 22 yaşındaki ve 1.77 boyundaki kanat ve orta saha oyuncusu Mutlu Güler’i çok almak istedim. Bu futbolcu bize çok şey katabilirdi. Uzun süredir benim takibimde olan bir futbolcuydu. Ancak bu transferi bitiremedik. Mutlu’yu Düzcespor aldı” dedi.