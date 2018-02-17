Haber: Semih Baykal

Ligin 22. Haftasında Boluspor Pazar günü saat 18:00’da deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunan teknik direktör Sait Karafırtınalar şunları söyledi; “Adana Demirspor yeni bir teknik direktör ile anlaştı. İlk maçlarını kazandılar. Onlarda çıkışa geçmek istiyorlar. Zor bir deplasman. Adana Demirspor deplasmanları her zaman zordur. Taraftarın önünde oynayacağız. Bu bizi uyanık tutacak. Deplasmanda zorlanmıyoruz. Hem oyun, hem skor olarak daha başarılı oluyoruz. İnşallah bu maçta öyle olacak. Daha sonra oynayacağımız B.B. Erzurumspor ve Altınordu maçları var. O maçları göz önüne alırsak bu maçın önemi artıyor. Pazar, Perşembe ve Pazartesi günleri oynayacağız. Kolay bir periyot değil.”