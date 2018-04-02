Haber: Semih Baykal

Zor bir maç olduğunun belirten Bektaş“Maçın başında rakibimizin adına bir talihsizlik yaşandı. Biz de oyun sistemimizi değiştirdik. Daha sonra istediklerimizi bir türlü yapamadık. Final paslarında o kaliteyi sağlayamadık, iyi değildik. Net pozisyon bulamadık. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. Son haftalarda yakındığımız bir durum vardı. Kenarda oyuna etki edecek oyuncularımızın olmayışı bizi zorluyordu. Drole, Serdar Özbayraktar ve Cleyton'ın takıma yeniden katılması bize olumlu katkı sağladı" ifadelerini kullandı.

“FİNAL HAVASINDA GEÇİYOR”

Golün ardından yaşanan sevinçle ilgili konuşan Bayram Bektaş "Kulübenin gol sevincine koşması Ümraniyespor'un nasıl bir aile olduğunun, malzemecisinden kulüp başkanına kadar nasıl bir kenetlenme içinde olduğunun göstergesidir. Erzurumspor çok iyi bir maç çıkardı. Son 20 dakika rakibimizin presinden kurtularak maçı aldık. Her maç final havasında geçiyor. Bir puanın değerini görüyoruz. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Gelecek hafta Altınordu maçına aynı şekilde hazırlanarak o maçtan da aynı sonuçla dönmek istiyoruz”dedi.